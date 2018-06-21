Токаев прокомментировал свои слова о президентских выборах 2020 года
Касым-Жомарт Токаев считает, что акцент в интервью сместили, хотя обсуждались многие вопросы. Президент сам примет решение о своём участии в выборах, передает Informburo.kz.
Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © РИА Новости
Глава Сената Касым-Жомарт Токаев прокомментировал своё интервью телеканалу BBC, где высказался об участии президента Казахстана в выборах 2020 года.
"Мне кажется, фокус внимания был смещён в этом интервью, потому что обсуждались многие вопросы. Это был один из вопросов. Смысл моих ответов состоял в том, что у нас есть Елбасы, его статус подтверждён нашими законами. Недавно мы приняли закон о Совете безопасности. Поэтому независимо от того, примет ли участие президент в следующих выборах или нет, последнее слово по вопросам внутренней и внешней политики будет принадлежать ему. Это определено законом, он был и остаётся Лидером нации", – сказал Касым-Жомарт Токаев после пленарного заседания Сената.
"У страны есть свой Лидер нации, Елбасы, который пользуется огромным авторитетом на международной арене, не говоря о том, что его поддерживает практически всё население нашей страны. Поэтому здесь нет необходимости драматизировать то, что было сказано во время этого интервью. Оно было интересным, напряжённым. Вы понимаете, что давать интервью в рамках Hard Talk очень нелегко, но тем не менее я посчитал нужным выйти на эту беседу, потому что нам нужно говорить, что мы делаем внутри страны для развития демократии и экономического потенциала, чтобы Запад понимал Казахстан. Я думаю, интервью было полезным в этом плане", – пояснил он.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что интервью BBC было смонтировано так, что некоторые его слова вырезали.
"Я прежде всего сказал, что Елбасы, Нурсултан Назарбаев, сам примет решение. Он мудрый человек, абсолютно рациональный и разумный человек, великий лидер, что было вырезано из интервью", – отметил он.
На вопрос о возможном неучастии Нурсултана Назарбаева в выборах Токаев резюмировал, что "мы должны иметь в виду все варианты".
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев после пленарного заседания в Сенате отметил, что до 2020 года ещё много времени.
"В 2020 году мы должны, наверное, посмотреть по той ситуации, которая будет складываться, однако моё мнение: как правильно отметил Касым-Жомарт Кемелевич, это решение будет принимать исключительно сам глава государства. Моё мнение человека, который достаточно долгое время проработал непосредственно с президентом, и учитывая колоссальный опыт главы государства, который он имеет и в политике, и в экономике, и в международных делах, учитывая его международный авторитет, я уверен, что Казахстан только выиграет, если глава государства будет принимать участие в 2020 году", – сказал министр.
20 июня Касым-Жомарт Токаев в интервью Би-Би-Си высказал своё личное мнение о том, что не верит в участие Нурсултана Назарбаева в выборах 2020 года.
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