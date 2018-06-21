Выпускники школ начали сдавать ЕНТ в Костанайской области
Татьяна НАЗАРУК
В Казахстане единое национальное тестирование стартовало 20 июня. Сегодня, 21 июня, государственный экзамен начали сдавать в Костанайской области.
Кадр из онлайн-трансляции
В регионе организовали три пункта сдачи ЕНТ: в Костанайском госуниверситете (здание бывшего КСХИ), Аркалыкском педагогическом университете и Рудненском индустриальном институте. Второй поток, который будет сдавать ЕНТ в Костанае, переместится из КГУ в КГПУ.
Из 4 825 выпускников школ заявки на участие в тестировании подали 3 201 человек. Об этом «НГ» сообщили в областном управлении образования.
Сегодня в Костанае ЕНТ сдают 1 121 выпускник. Первый поток сейчас находится в аудитории КГУ. Вместе с костанайцами тестирование сдают выпускники из Узункольского района.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
- Детей запустили в аудитории к 9.00, но писать они начали гораздо позже, - сообщила «НГ» главный специалист отдела развития дошкольного и общего среднего образования Анара КУРГАМБЕКОВА. - Пока их рассадили, дали инструктаж, раздали тестники. Около 11.00 они только приступили к ЕНТ. На официальном сайте Национального центра тестирования есть трансляция, ее может посмотреть каждый.
Общее время написания экзамена - 3,5 часа.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
22 июня ЕНТ в Костанае будут сдавать в КГПУ: выпускники школ Алтынсаринского района, школ Костаная и трех областных учреждений образования - ШОД им. Алтынсарина, «Билим Инновация» (бывший Казахско-турецкий лицей - «НГ»), Академического лицея.
23 июня - снова в КГУ: Карабалыкский, Костанайский, Мендыкаринский, Федоровский районы и две школы Костаная - ФМЛ и ОЗАТ.
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