Выпускники школ начали сдавать ЕНТ в Костанайской области

В Казахстане единое национальное тестирование стартовало 20 июня. Сегодня, 21 июня, государственный экзамен начали сдавать в Костанайской области.

Кадр из онлайн-трансляции

В регионе организовали три пункта сдачи ЕНТ: в Костанайском госуниверситете (здание бывшего КСХИ), Аркалыкском педагогическом университете и Рудненском индустриальном институте. Второй поток, который будет сдавать ЕНТ в Костанае, переместится из КГУ в КГПУ.

Из 4 825 выпускников школ заявки на участие в тестировании подали 3 201 человек. Об этом «НГ» сообщили в областном управлении образования.

Сегодня в Костанае ЕНТ сдают 1 121 выпускник. Первый поток сейчас находится в аудитории КГУ. Вместе с костанайцами тестирование сдают выпускники из Узункольского района.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

- Детей запустили в аудитории к 9.00, но писать они начали гораздо позже, - сообщила «НГ» главный специалист отдела развития дошкольного и общего среднего образования Анара КУРГАМБЕКОВА. - Пока их рассадили, дали инструктаж, раздали тестники. Около 11.00 они только приступили к ЕНТ. На официальном сайте Национального центра тестирования есть трансляция, ее может посмотреть каждый.

Общее время написания экзамена - 3,5 часа.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

22 июня ЕНТ в Костанае будут сдавать в КГПУ: выпускники школ Алтынсаринского района, школ Костаная и трех областных учреждений образования - ШОД им. Алтынсарина, «Билим Инновация» (бывший Казахско-турецкий лицей - «НГ»), Академического лицея.

23 июня - снова в КГУ: Карабалыкский, Костанайский, Мендыкаринский, Федоровский районы и две школы Костаная - ФМЛ и ОЗАТ.