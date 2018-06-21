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Касым-Жомарт Токаев: Не верю, что Нурсултан Назарбаев будет участвовать в выборах 2020 года
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Касым-Жомарт Токаев: Не верю, что Нурсултан Назарбаев будет участвовать в выборах 2020 года

21 июня 2018, 11:01 |  Государство

Спикер Сената Казахстана подчеркнул, что это его личное мнение, и что в любом случае Назарбаев будет участвовать во внутренней и внешней политике Казахстана, передает Informburo.kz.

Касым-Жомарт Токаев в интервью программе "Hard Talk" на Би-Би-Си сказал, что, по его мнению, Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в выборах Президента Казахстана в 2020 году.

© akorda.kz

© akorda.kz

Прежде всего Токаев подчеркнул, что Президент Назарбаев был избран до 2020 года, и будет он вновь избран или нет, зависит только от него.

"Я не верю, что Президент Назарбаев пойдёт на президентские выборы в 2020 году. Я не верю, потому что он очень мудрый человек, и он абсолютно разумен. И я думаю, что у нас будут выборы президента с другими кандидатами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © РИА Новости

Ведущий спросил: "Я никогда не слышал, чтобы вы или какие-либо другие официальные лица говорили об этом достаточно ясно. Означает ли это, что вы делаете заявление?"

"Это моё личное мнение, – ответил Касым-Жомарт Токаев. – Разумеется, только от Президента зависит, пойдёт ли он на президентские выборы или нет. Но я должен сказать открыто, что я не верю, что он пойдёт на переизбрание".

На вопрос, собирается ли Токаев сам участвовать в выборах, Токаев ответил: "О, нет, я бы так не сказал".

Кроме того, спикер Сената подчеркнул, что даже если президент Назарбаев решит отойти от выборов, "он будет участвовать во внутренней и внешней политике Казахстана".
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§ alex_60
Re: Касым-Жомарт Токаев: Не верю, что Нурсултан Назарбаев будет...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 419
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 21.06.18 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он не верит. А народ он спросил?
Если народ попросит?
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§ 112
Re: Касым-Жомарт Токаев: Не верю, что Нурсултан Назарбаев будет...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13193
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 21.06.18 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Готовят уже к другому?
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