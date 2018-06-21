Касым-Жомарт Токаев: Не верю, что Нурсултан Назарбаев будет участвовать в выборах 2020 года
Спикер Сената Казахстана подчеркнул, что это его личное мнение, и что в любом случае Назарбаев будет участвовать во внутренней и внешней политике Казахстана, передает Informburo.kz.
Касым-Жомарт Токаев в интервью программе "Hard Talk" на Би-Би-Си сказал, что, по его мнению, Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в выборах Президента Казахстана в 2020 году.
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Прежде всего Токаев подчеркнул, что Президент Назарбаев был избран до 2020 года, и будет он вновь избран или нет, зависит только от него.
"Я не верю, что Президент Назарбаев пойдёт на президентские выборы в 2020 году. Я не верю, потому что он очень мудрый человек, и он абсолютно разумен. И я думаю, что у нас будут выборы президента с другими кандидатами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. © РИА Новости
Ведущий спросил: "Я никогда не слышал, чтобы вы или какие-либо другие официальные лица говорили об этом достаточно ясно. Означает ли это, что вы делаете заявление?"
"Это моё личное мнение, – ответил Касым-Жомарт Токаев. – Разумеется, только от Президента зависит, пойдёт ли он на президентские выборы или нет. Но я должен сказать открыто, что я не верю, что он пойдёт на переизбрание".
На вопрос, собирается ли Токаев сам участвовать в выборах, Токаев ответил: "О, нет, я бы так не сказал".
Кроме того, спикер Сената подчеркнул, что даже если президент Назарбаев решит отойти от выборов, "он будет участвовать во внутренней и внешней политике Казахстана".
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