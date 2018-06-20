Пассажирка скутера погибла в ДТП в Рудном
Татьяна НАЗАРУК
Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил пользователь под ником Евгений. По словам очевидцев, в Рудном скутер упал в дорожную яму. Этот факт сегодня, 20 июня, подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.
По официальной информации, ДТП произошло вчера, 19 июня, в 23.30.
- В Рудном 31-летний водитель, управляя мотоциклом «Спринтор», совершил съезд в дорожную яму на территории проведения ремонтных работ, - говорится в сообщении ведомства. - При этом яма была огорожена забором и оборудована знаком «Объезд».
В результате 18-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в городской больнице. Водителя госпитализировали в травматологическое отделение.
Сотрудники полиции УВД Рудного проводят досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
"Чот нет Витали нет и Лилии." Да я тут тоже уже переживать за Марика начал было. Как бы его этот злорадный клещ не покусал. Ан нет, вот он по просторам необъятной Родины ездит, Оленей...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Чот нет Витали нет и Лилии. Мож его в больничку положили, а она рядом у кроватки рядом сидит кручинится и слезы льет.
Флуд и оффтопик (часть 3)
А вообще как всегда красота.. Нашей Родины.. d.radikal.ru
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: Да нет, не в магазинах. Просто аборигенов разводят таким способом, тех которые далеки от бань. И ходят туда пиво попить, да девок потискать.
Флуд и оффтопик (часть 3)
О, оленя с рогами встретили, это к богатству.. a.radikal.ru