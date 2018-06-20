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Пассажирка скутера погибла в ДТП в Рудном

Татьяна НАЗАРУК

20 июня 2018, 21:11 |  Происшествия

Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил пользователь под ником Евгений. По словам очевидцев, в Рудном скутер упал в дорожную яму. Этот факт сегодня, 20 июня, подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

По официальной информации, ДТП произошло вчера, 19 июня, в 23.30.

- В Рудном 31-летний водитель, управляя мотоциклом «Спринтор», совершил съезд в дорожную яму на территории проведения ремонтных работ, - говорится в сообщении ведомства. - При этом яма была огорожена забором и оборудована знаком «Объезд».

В результате 18-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в городской больнице. Водителя госпитализировали в травматологическое отделение.

Сотрудники полиции УВД Рудного проводят досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК.
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§ Seviriya
Пассажирка скутера погибла в ДТП в Рудном
Seviriya


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Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 20.06.18 - 22:19
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