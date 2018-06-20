Пассажирка скутера погибла в ДТП в Рудном

Об этом на редакционный WhatsApp "НГ" сообщил пользователь под ником Евгений. По словам очевидцев, в Рудном скутер упал в дорожную яму. Этот факт сегодня, 20 июня, подтвердили в пресс-службе ДВД Костанайской области.

По официальной информации, ДТП произошло вчера, 19 июня, в 23.30.

- В Рудном 31-летний водитель, управляя мотоциклом «Спринтор», совершил съезд в дорожную яму на территории проведения ремонтных работ, - говорится в сообщении ведомства. - При этом яма была огорожена забором и оборудована знаком «Объезд».

В результате 18-летняя пассажирка от полученных травм скончалась в городской больнице. Водителя госпитализировали в травматологическое отделение.

Сотрудники полиции УВД Рудного проводят досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК.