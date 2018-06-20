Летнее тепло пришло в Костанайскую область
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 июня, в Костанайской области ожидается теплая погода - ночью температура составит 16-21 градус, днем - 20-24 градуса. Облачность будет переменной, возможны дождь, гроза, местами град. Во время грозы порывы ветра могут достигать скорости 15-20 м/с.
В пятницу, 22 июня, ночью термометры покажут от 10 до 17 градусов, днем - 21-23 градуса. Ветер будет юго-западным, умеренным, но с порывами до 15 м/с.
23 июня, в субботу, ночью 15-18 градусов, днем - 21-25 градусов. Облачность ожидается переменная, временами возможен небольшой дождь. Ветер умеренный, северо-западный, к вечеру переходящий в северный.
Воскресенье, 24 июня, ожидается теплым: ночью 15-21 градус, днем 23-28 градусов. Облачность будет переменной, существенных осадков не прогнозируется. Ветер изменит направление с северо-западного на северное, скорость - 14-16 м/с.
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Флуд и оффтопик (часть 3)
"Чот нет Витали нет и Лилии." Да я тут тоже уже переживать за Марика начал было. Как бы его этот злорадный клещ не покусал. Ан нет, вот он по просторам необъятной Родины ездит, Оленей...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Чот нет Витали нет и Лилии. Мож его в больничку положили, а она рядом у кроватки рядом сидит кручинится и слезы льет.
Флуд и оффтопик (часть 3)
А вообще как всегда красота.. Нашей Родины.. d.radikal.ru
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: Да нет, не в магазинах. Просто аборигенов разводят таким способом, тех которые далеки от бань. И ходят туда пиво попить, да девок потискать.
Флуд и оффтопик (часть 3)
О, оленя с рогами встретили, это к богатству.. a.radikal.ru