Летнее тепло пришло в Костанайскую область

По прогнозам синоптиков, в четверг, 21 июня, в Костанайской области ожидается теплая погода - ночью температура составит 16-21 градус, днем - 20-24 градуса. Облачность будет переменной, возможны дождь, гроза, местами град. Во время грозы порывы ветра могут достигать скорости 15-20 м/с.

В пятницу, 22 июня, ночью термометры покажут от 10 до 17 градусов, днем - 21-23 градуса. Ветер будет юго-западным, умеренным, но с порывами до 15 м/с.

23 июня, в субботу, ночью 15-18 градусов, днем - 21-25 градусов. Облачность ожидается переменная, временами возможен небольшой дождь. Ветер умеренный, северо-западный, к вечеру переходящий в северный.

Воскресенье, 24 июня, ожидается теплым: ночью 15-21 градус, днем 23-28 градусов. Облачность будет переменной, существенных осадков не прогнозируется. Ветер изменит направление с северо-западного на северное, скорость - 14-16 м/с.