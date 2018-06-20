Как узнать состояние своего пенсионного счета, рассказали костанайцам на Дне открытых дверей в филиале ЕНПФ

День открытых дверей прошел в костанайском филиале ЕНПФ сегодня, 20 июня. Такие мероприятия проходят здесь ежеквартально, меняется только тема, по которой в течение дня сотрудники дают консультации всем желающим. На этот раз она звучала так: "Пенсионные взносы. Способы информированию о состоянии индивидуального пенсионного счета".

- Мы хотим, чтобы люди могли быстрее и удобнее узнавать через сайт электронного правительства egov.kz необходимую информацию, не выходя из дома, - пояснил "НГ" заместитель директора филиала АО "ЕНПФ" Базар ИСМАГАМБЕТОВ. - Любой человек может прийти к нам в офис, получить пароль или пройти регистрацию на сайте и получить сведения о своем счете, о ежемесячных взносах от работодателя - и все это электронно.

Посетителям филиала рассказывали о видах пенсионных взносов, системе пенсионного обеспечения, о том, как они могут стать участниками накопительной системы. Также они могли задать вопросы напрямую руководству филиала и проверить состояние своих пенсионных накоплений.

- Сейчас в Казахстане существует 3 вида пенсионных взносов, - пояснила начальник отделения операционного отдела АО "ЕНПФ" Елена КИМ. - Если первые два из них - обязательные пенсионные взносы, уплачиваются за счет работника и работодателя соответственно, то третий - добровольный вид взноса, рассчитан на тех, кто осознанно подходит к планированию своей пенсии. И готов копить на свои будущие потребности.

Электронные сервисы ЕНПФ позволяют вкладчикам узнатьо состоянии своего пенсионного счета, а также получать большинство услуг фонда дистанционно.Кроме электронной почты, к услугам вкладчиков и получателей - сайт фонда www.enpf.kz, а также мобильное приожение, рассчитанное на любую операционную систему.

- Пенсионный фонд у меня ассоциировался с советскими собесами. Я был приятно удивлен, узнав, что здесь используют современные технологии и услуги можно получить дистанционно, - сказал посетитель филиала Кайрат ИРЖАСОВ. - Теперь вместе с бабушкой будем оформлять пенсионные выплаты, сидя дома.

По результатам 2017 года, 52% операций ЕНПФ были оказаны электронным способом дистанционно. К 2021 году фонд планирует довести этот показатель до 60%.