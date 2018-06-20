Республиканский турнир по теннису на призы ТОО «АБЗ+» прошёл в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
В Теннисном центре прошёл очередной плановый рейтинговый турнир, теперь уже - на призы ТОО «АБЗ+». В нем приняли участие 12 спортсменок в возрасте от 14 лет и моложе из Костаная, Актобе и Астаны.
Мариям Садуакас
Ранее на турнир заявились 29 теннисисток, но 17 из них уехали на сборы в Шымкент, чтобы готовится к чемпионату РК.
- Это ежегодный турнир, проходит в одно и то же время, - рассказал "НГ" главный судья соревнований Олег КРАВЧУК. - Он входит в календарь республиканской федерации тенниса, имеет вторую рейтинговую категорию. Две девочки из Костаная играют между собой за первое место. В мачте 3 место тоже встретились уроженки нашего города.
В финале турнира встретились Карина Лобанова (2007 г. р.) и Мариям Садуакас (2004 г. р.). Карина играла в более агрессивном стиле, изначально начала давить, чувствовалась не местная тренерская школа. И это не удивительно, ведь она живёт и тренируется в США, в Майами. Девочка в таком юном возрасте и пока невысокого роста играла, как взрослая. Мариям не хотела отдавать победу, её подачи были более лёгкие и грациозные. Карина, в свою очередь, давала волю эмоциям, вела игру достаточно жёстко, но всё же собралась и одержала заслуженную победу - 7:6, 6:4.
Карина Лобанова
- Мне 10 лет, теннисом занимаюсь уже 5 лет, - рассказала "НГ" победительница турнира Карина ЛОБАНОВА. - Учусь в Америке, сюда приезжаю только на лето отдыхать, остальное время живу, учусь и тренируюсь в Майами. В США я уехала, когда мне было 8 лет. В Америке живу с тётей и двоюродной сестрой. Тренируюсь каждый день, а в субботу и в воскресенье иду на соревнования, в Америке соревнования проходят каждые выходные. Тренироваться в Штатах не тяжело, когда привыкнешь к корту и солнцу. Тренеры там лучше. Только один раз в США мне пошли в зачёт очки с казахстанского рейтингового турнира. Моя мечта - стать первой в мировом рейтинге тенниса. Очень нравится, как играют Елена Остапенко, Симона Халеп и, конечно же, Мария Шарапова.
В очередной раз призёром республиканского турнира стала Милана Кулаева, занявшая 3 место.
Милана Кулаева
Победителей награждали медалями и грамотами, а также сертификатами на покупку в магазине «Спортмастер».
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Флуд и оффтопик (часть 3)
"Чот нет Витали нет и Лилии." Да я тут тоже уже переживать за Марика начал было. Как бы его этот злорадный клещ не покусал. Ан нет, вот он по просторам необъятной Родины ездит, Оленей...
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Чот нет Витали нет и Лилии. Мож его в больничку положили, а она рядом у кроватки рядом сидит кручинится и слезы льет.
Флуд и оффтопик (часть 3)
А вообще как всегда красота.. Нашей Родины.. d.radikal.ru
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: Да нет, не в магазинах. Просто аборигенов разводят таким способом, тех которые далеки от бань. И ходят туда пиво попить, да девок потискать.
Флуд и оффтопик (часть 3)
О, оленя с рогами встретили, это к богатству.. a.radikal.ru