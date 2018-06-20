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Республиканский турнир по теннису на призы ТОО «АБЗ+» прошёл в Костанае

Дмитрий ПЕТРЕНКО

20 июня 2018, 17:17 |  Спорт

В Теннисном центре прошёл очередной плановый рейтинговый турнир, теперь уже - на призы ТОО «АБЗ+». В нем приняли участие 12 спортсменок в возрасте от 14 лет и моложе из Костаная, Актобе и Астаны.

Мариям Садуакас

Ранее на турнир заявились 29 теннисисток, но 17 из них уехали на сборы в Шымкент, чтобы готовится к чемпионату РК.

- Это ежегодный турнир, проходит в одно и то же время, - рассказал "НГ" главный судья соревнований Олег КРАВЧУК. - Он входит в календарь республиканской федерации тенниса, имеет вторую рейтинговую категорию. Две девочки из Костаная играют между собой за первое место. В мачте 3 место тоже встретились уроженки нашего города.

В финале турнира встретились Карина Лобанова (2007 г. р.) и Мариям Садуакас (2004 г. р.). Карина играла в более агрессивном стиле, изначально начала давить, чувствовалась не местная тренерская школа. И это не удивительно, ведь она живёт и тренируется в США, в Майами. Девочка в таком юном возрасте и пока невысокого роста играла, как взрослая. Мариям не хотела отдавать победу, её подачи были более лёгкие и грациозные. Карина, в свою очередь, давала волю эмоциям, вела игру достаточно жёстко, но всё же собралась и одержала заслуженную победу - 7:6, 6:4.

Карина Лобанова

- Мне 10 лет, теннисом занимаюсь уже 5 лет, - рассказала "НГ" победительница турнира Карина ЛОБАНОВА. - Учусь в Америке, сюда приезжаю только на лето отдыхать, остальное время живу, учусь и тренируюсь в Майами. В США я уехала, когда мне было 8 лет. В Америке живу с тётей и двоюродной сестрой. Тренируюсь каждый день, а в субботу и в воскресенье иду на соревнования, в Америке соревнования проходят каждые выходные. Тренироваться в Штатах не тяжело, когда привыкнешь к корту и солнцу. Тренеры там лучше. Только один раз в США мне пошли в зачёт очки с казахстанского рейтингового турнира. Моя мечта - стать первой в мировом рейтинге тенниса. Очень нравится, как играют Елена Остапенко, Симона Халеп и, конечно же, Мария Шарапова.

В очередной раз призёром республиканского турнира стала Милана Кулаева, занявшая 3 место.

Милана Кулаева

Победителей награждали медалями и грамотами, а также сертификатами на покупку в магазине «Спортмастер».
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