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Козлов я
"Кайрат", "Иртыш" и "Тобол" узнали первых соперников в Лиге Европы
А на Sports.kz другая инфа по Иртышу: Процедура жеребьевки проходила в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). По ее итогам, павлодарцы на стартовом этапе сразятся с победителем пары «Сефн Друидс»...
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20.06.18 16:40
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"Кайрат", "Иртыш" и "Тобол" узнали первых соперников в Лиге Европы

20 июня 2018, 16:26 |  Спорт

Сегодня, 20 июня, в штаб-квартире УЕФА швейцарском Ньюне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Фото: Reuters

На этой стадии турнира выступают три казахстанских клуба - алматинский "Кайрат", павлодарский "Иртыш" и костанайский "Тобол".

По итогам жеребьевки "Кайрату" достался победитель пары "Энгордани" (Андорра)/"Фольгоре" (Сан-Марино), "Иртышу" - "Нарва" (Эстония), а "Тоболу" - "Самтредия" (Грузия).

Матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 12 июля, ответные 19 июля 2018 года. Казахстанские клубы первые игры проведут на выезде. Победители выйдут в Основной путь второго отборочного раунда. Проигравшие завершат выступления в еврокубках.

Накануне прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, где Казахстан представляет "Астана". Ей в соперники досталась "Сутьеска" из Черногории.
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§ Козлов я
Re: "Кайрат", "Иртыш" и "Тобол"...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 195
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 20.06.18 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на Sports.kz другая инфа по Иртышу:
Процедура жеребьевки проходила в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). По ее итогам, павлодарцы на стартовом этапе сразятся с победителем пары «Сефн Друидс» (Уэльс) / «Тракай» (Литва).
https://www.sports.kz/news/stal-izvesten-sopernik-irtyisha-v-pervom-otborochnom-raunde-ligi-evropyi
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