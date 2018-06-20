"Кайрат", "Иртыш" и "Тобол" узнали первых соперников в Лиге Европы
Сегодня, 20 июня, в штаб-квартире УЕФА швейцарском Ньюне состоялась жеребьевка первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
На этой стадии турнира выступают три казахстанских клуба - алматинский "Кайрат", павлодарский "Иртыш" и костанайский "Тобол".
По итогам жеребьевки "Кайрату" достался победитель пары "Энгордани" (Андорра)/"Фольгоре" (Сан-Марино), "Иртышу" - "Нарва" (Эстония), а "Тоболу" - "Самтредия" (Грузия).
Матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 12 июля, ответные 19 июля 2018 года. Казахстанские клубы первые игры проведут на выезде. Победители выйдут в Основной путь второго отборочного раунда. Проигравшие завершат выступления в еврокубках.
Накануне прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов, где Казахстан представляет "Астана". Ей в соперники досталась "Сутьеска" из Черногории.
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"Кайрат", "Иртыш" и "Тобол" узнали первых соперников в Лиге Европы
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