В 5-м микрорайоне Костаная из-за порыва отключают горячую воду

Об этом потребителей предупреждает администрация теплокомпании. Подача горячей воды будет приостановлена сегодня, 20 июня, с 16 часов. До 20 часов 21 июня специалисты КТЭК рассчитывают порыв устранить и подачу воды возобновить.

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В связи с устранением порыва от горячего водоснабжения будут отключены 18 домов в 5-м микрорайоне, а именно - в домах №№ 20, 21, 7 "а", 7 "6", 8, 9, 10,10 "а", 10 "б", 11, 12, 12 "а", 13, 14, 16, 17, 18, а также дом по адресу ул. Арыстанбекова, 3/10, сообщает пресс-служба Костанайской теплоэнергетической компании.

ГКП КТЭК приносит потребителям извинения за временные неудобства.