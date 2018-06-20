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Еще одну улицу в связи с ремонтом перекроют в Костанае
20 июня 2018, 15:08 | ЖКХ
На этот раз средний ремонт покрытия будут проводить на ул. Л.Беды. Об этом сегодня, 20 июня, сообщила пресс-служба акима города.
Фото из архива "НГ"
Ремонт асфальта будет проводится в границах улиц Летунова и Баймагамбетова, и займет это всего три дня: работы начнутся 21 июня и должны завершиться уже 23 числа.
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аппетиты пусть поубавят и пойдут платежи
Еще одну улицу в связи с ремонтом перекроют в Костанае
так там только положить осталось ,сегодня там никого не было и это на три дня работы? наверно они перетрудились уже.