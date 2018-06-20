Еще одну улицу в связи с ремонтом перекроют в Костанае

На этот раз средний ремонт покрытия будут проводить на ул. Л.Беды. Об этом сегодня, 20 июня, сообщила пресс-служба акима города.

Фото из архива "НГ"

Ремонт асфальта будет проводится в границах улиц Летунова и Баймагамбетова, и займет это всего три дня: работы начнутся 21 июня и должны завершиться уже 23 числа.