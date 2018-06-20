Долги населения коммунальщикам в Костанайской области в 2018 году выросли на 100 млн тенге

Самый большой долг - перед теплокомпаниями, которые сейчас готовятся к новому отопительному сезону. Их проблемы и экономическое положение обсудили сегодня, 20 июня, на расширенном заседании акимата Костанайской области.

Фото из архива "НГ"

Руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ доложил, что практически всем предприятиям коммунальной сферы население должно изрядные суммы. На 1 июня задолженность населения за все коммунальные услуги составила 714 млн тенге - на 100 млн тенге больше, чем в прошлом году.

- Задолженность за услуги тепловых компаний составляет 558 млн тенге, за водоснабжение и водоотведение - 80 млн, за электроэнергию - 47 млн тенге, за газ - 28 млн, - перечислил Исенбаев.

Самый большой долг у костанайцев - 508 млн тенге, из этой суммы 437 млн тенге - за тепло. Задолженность за эту услугу, в сравнении с прошлым годом, выросла на 88 млн тенге.

По итогам совещания всем предприятиям коммунальной сферы рекомендовано усилить претензионную работу с потребителями.