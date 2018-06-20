Долги населения коммунальщикам в Костанайской области в 2018 году выросли на 100 млн тенге
Галина КАТКОВА
Самый большой долг - перед теплокомпаниями, которые сейчас готовятся к новому отопительному сезону. Их проблемы и экономическое положение обсудили сегодня, 20 июня, на расширенном заседании акимата Костанайской области.
Фото из архива "НГ"
Руководитель управления энергетики и ЖКХ Алмат ИСЕНБАЕВ доложил, что практически всем предприятиям коммунальной сферы население должно изрядные суммы. На 1 июня задолженность населения за все коммунальные услуги составила 714 млн тенге - на 100 млн тенге больше, чем в прошлом году.
- Задолженность за услуги тепловых компаний составляет 558 млн тенге, за водоснабжение и водоотведение - 80 млн, за электроэнергию - 47 млн тенге, за газ - 28 млн, - перечислил Исенбаев.
Самый большой долг у костанайцев - 508 млн тенге, из этой суммы 437 млн тенге - за тепло. Задолженность за эту услугу, в сравнении с прошлым годом, выросла на 88 млн тенге.
По итогам совещания всем предприятиям коммунальной сферы рекомендовано усилить претензионную работу с потребителями.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
|
Пользователей: 2
Всего: 159
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
"Кайрат", "Иртыш" и "Тобол" узнали первых соперников в Лиге Европы
А на Sports.kz другая инфа по Иртышу: Процедура жеребьевки проходила в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария). По ее итогам, павлодарцы на стартовом этапе сразятся с победителем пары «Сефн Друидс»...
Разрешить ТЭЦ зарабатывать предложил мажилисмен правительству
решение простое:повысить зарплаты и пенсии в то же время снизить тарифы и посадить чиновников на минималку
Главного финансиста управления сельского хозяйства Костанайской области обвиняют в хищении 8 млн тенге
в течение 6 лет регулярно похищала талоны на бензин специфика работы , однако. Источник:www.ng.kz
Долги населения коммунальщикам в Костанайской области в 2018 году выросли на 100 млн тенге
аппетиты пусть поубавят и пойдут платежи
Еще одну улицу в связи с ремонтом перекроют в Костанае
так там только положить осталось ,сегодня там никого не было и это на три дня работы? наверно они перетрудились уже.