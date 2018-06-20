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Разрешить ТЭЦ зарабатывать предложил мажилисмен правительству

20 июня 2018, 13:23 |  Государство

Мажилисмен Шавкат Утемисов предложил правительству позволить ТЭЦ зарабатывать, предоставляя другие услуги, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото astana-energy.kz

Депутат мажилиса Шавкат Утемисов обратился с запросом к премьер-министру страны в связи с проблемами в деятельности коммунальных предприятий.

"Коммунальные предприятия сталкиваются с рядом проблем. Основная – большая задолженность населения по оплате услуг за тепло и горячую воду. Например, если долги всех потребителей перед коммунальными предприятиями страны на май 2018 года составили 11,8 млрд тенге, то на долю населения приходится 7,6 млрд тенге", – сказал Шавкат Утемисов на пленарном заседании Мажилиса.

Он считает, что правительство должно принять комплексные меры по решению проблем долгов населения. Особые сложности создаёт проблема с задолженностью прежних собственников квартир, обязательства по которым не распространяются на новых владельцев имущества.

"На практике такие долги возвратить очень сложно. Наличие большой дебиторской задолженности создаёт серьезные трудности для ТЭЦ по исполнению кредиторских обязательств, выполнению своевременных ремонтно-подготовительных работ. В то же время они не могут сами изыскивать дополнительные источники финансовых средств. Одним из источников получения дохода для ТЭЦ могло бы стать осуществление ими иной деятельности", – отметил парламентарий.

Статья 18 закона РК "О естественных монополиях" гласит, что субъект естественной монополии может оказывать услуги, технологически связанные с основной деятельностью. Это химическая очистка воды и её реализация, производство электрической энергии, ремонт и техническое обслуживание тепловых объектов сторонних организаций.

Однако статья 192 Предпринимательского кодекса относит коммунальные предприятия к субъектам квазигосударственного сектора. На них распространяется только перечень видов деятельности, осуществляемых юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций которых принадлежит государству. Он не предусматривает оказание дополнительных услуг.

Утемисов попросил правительство разработать комплексный план мероприятий по решению проблем, связанных с долгами населения.

Помимо этого он предложил изменить постановление правительства РК №1095 от 28 декабря 2015 года и расширить перечень услуг для коммунальных предприятий. Это позволит им получить дополнительный доход.
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§ seroff
Re: Разрешить ТЭЦ зарабатывать предложил мажилисмен...
seroff


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 187
Регистрация: 28.04.14
Отправлено: 20.06.18 - 16:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
решение простое:повысить зарплаты и пенсии в то же время снизить тарифы и посадить чиновников на минималку
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