"Рисковал политическим будущим". Назарбаев рассказал о слухах про ясновидящего

Глава государства Нурсултан Назарбаев рассказал о решении перенести столицу и об обвинениях в его адрес в интервью газете "Казахстанская правда", передает Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"В общей сложности в мире столицы переносились более 140 раз. Причины разные. Когда Джордж Вашингтон построил новую столицу в безлюдной степи, он тоже стал объектом беспощадной критики. Мне тоже пришлось слышать немало критики в свой адрес. В одной газете даже опубликовали статью под заголовком "Персональная столица Президента Назарбаева". В ней писали, что никакой стратегический план не оправдает отвлечение огромных финансовых средств от выплаты заработной платы, пенсий, от решения других проблем", - вспомнил Президент.

По словам Нурсултана Назарбаева, в народе в то время бушевали разговоры о том, что в Акмоле целое лето дует суховей, зимой город остается под снегом, а сам он стоит на болоте, нет там и толковой питьевой воды.

"Да, бывают степные бураны. Помнится, один раз аэропорт был закрыт на целые сутки, даже вертолет не могли посадить, и мне приходилось добираться из Кокшетау на поезде. Но разве бывают на родине плохие места?", - отметил Назарбаев.

"Газеты и телеканалы "от души" писали и показывали сюжеты про акмолинских комаров. Но ни на один подобный материал я не стал, как говорится, тратить нервы. Да и времени для этого не было. Я шел к цели, несмотря ни на что. (...) Досужие разговоры постепенно сошли на нет", - сказал он.

Президент вспомнил разговоры и другого плана.

"По утверждению некоторых, один ясновидец якобы сказал Назарбаеву, что в 1997 году в Алматы произойдет сокрушительное землетрясение, город превратится в руины, поэтому Президент срочно приступил к переносу столицы. Словом, я еще глубже осознал, что путем переноса столицы я рисковал своим политическим будущим. Но мы приступили к делу. В Акмолу ездил часто, чуть ли не каждый месяц. В большинстве случаев из аэропорта прямиком отправлялся на строительные объекты", - рассказал Президент.