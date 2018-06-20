Поезд Челябинск - Астана два часа простоял в Кушмуруне из-за поломки локомотива

Поезд направлением Челябинск - Астана, который обслуживает АО «Пассажирские перевозки», сегодня, 20 июня, два часа простоял на станции Кушмурун в Костанайской области.

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Причина задержки - поломка локомотива.

- Он остановился в Кушмуруне по графику, но вынужден был задержаться на 2 часа 3 минуты из-за поломки локомотива, - сообщили «НГ» в справочной службе АО «Пассажирские перевозки». - Его заменили, поезд отправился дальше. Сейчас он еще в пути, проехал Атбасар, придет в Астану с опозданием примерно на 1 час.

В справочной службе КТЖ уточнили, что поезд опаздывает на 1 час 20 мин.

Поезд Челябинск-Астана выехал вчера, 19 июня, в 10.56 по московскому времени. С учетом простоя в пункт назначения он прибудет сегодня к 13.00.

Из-за этой задержки с опозданием на 55 мин прибыл поезд Алматы-Костанай.