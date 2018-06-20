В Казахстане появилась Туркестанская область
Город Туркестан стал областным центром Туркестанской области (Южно-Казахстанская область переименована), Шымкент - городом республиканского значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Фото ©Турар Казангапов
19 июня Президент Казахстана подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан". Нурсултан Назарбаев отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.
"Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира", - сказал Президент Казахстана.
Глава государства подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.
Как уточняется в указе Президента, Шымкент стал городом республиканского значения. Административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из Шымкента в Туркестан, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.
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