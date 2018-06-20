 
Форум
112
Экс-полицейскому, сбившему насмерть пешехода, вынесли приговор в Костанае
Весьма справедливо.. Учитывая что более 2х лет не сидят в поселении..
20.06.18 11:13
112
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
В нашем отеле, пожалуйста.. Где от СНГ все живут.. Стоит у меня в холле где ресепшен крушка чаю, наши не брезгуют закидывать на этот стол ноги в вонючих кросовках.. Одна из стран СНГ кстати, не буду...
20.06.18 11:10
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
kbkz1980: А ты счет угадала, только в обратну сторону. С другой стороны все равно жалко фараонов. Ну и я с 2-2, попал... :lol: 2 россияне-2 египтяне, токма один не в те ворота.
20.06.18 11:10
112
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Мишаня: Зачем вся эта возня - показать миру правовое государство? Ну ты же выйдя на улицу или сидя в гостях, не показываешь кто ты на самом деле и на что способен будь ты дома? Да элементарно,...
20.06.18 11:07
112
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Мишаня: каждый первый чиновник тянул подарок Да, и каждый чиновник, кто имел к деньгам отношение, жил так скажем хорошо, имел элитную недвижимость, кстати в Костанае это отдельные какие то дома и...
20.06.18 11:01
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

В Казахстане появилась Туркестанская область

20 июня 2018, 09:51 |  Государство

Город Туркестан стал областным центром Туркестанской области (Южно-Казахстанская область переименована), Шымкент - городом республиканского значения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото ©Турар Казангапов 

19 июня Президент Казахстана подписал указ "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан". Нурсултан Назарбаев отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.

"Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира", - сказал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.

Как уточняется в указе Президента, Шымкент стал городом республиканского значения. Административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из Шымкента в Туркестан, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
20.06.18 11:07 Большинство вопросов ЕНТ - несложные. Сагадиев дал совет школьникам
20.06.18 10:01 Поезд Челябинск - Астана два часа простоял в Кушмуруне из-за поломки локомотива
20.06.18 09:25 Количество преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, растет - ДВД Костанайской области
20.06.18 08:53 В Нацбанке рассказали о "выгодной" ипотеке на вторичное жилье
19.06.18 17:05 Новую систему оплаты труда административных госслужащих внедряют в Казахстане
19.06.18 16:46 Экс-полицейскому, сбившему насмерть пешехода, вынесли приговор в Костанае
19.06.18 15:31 Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
19.06.18 14:21 Счетчики с дистанционной передачей показаний и приложение для смартфона - «Костанай-Су» о планах цифровизации
19.06.18 13:21 «Обращение от жителей поступило только 12 июня», - коммунальщики о сбросе канализации в лог
19.06.18 10:55 Открытый источник огня стал причиной пожара в отделении Костанайской областной больницы

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 164
Пользователей: 3
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх