Большинство вопросов ЕНТ - несложные. Сагадиев дал совет школьникам

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев призвал участников ЕНТ сохранять спокойствие, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я прошу, чтобы все были спокойны, не волновались. Вопросы, на самом деле, большинство из них, несложные. Каждый год большое количество детей проходит ЕНТ, нас это радует. Время есть, торопиться не надо", - сказал он.

"Главное перед ЕНТ - выспаться. Второе - успокоиться и настроиться", - добавил министр.

Он отметил, что в этом году существенных изменений в проведении ЕНТ, количестве вопросов и в плане подсчета баллов нет.

"На 25 процентов поменялись сами вопросы. Структура вопросов в целом прежняя. Еще больший упор мы делаем на функциональную грамотность. Каждый студент по стране в среднем брал пробное ЕНТ семь-восемь раз. Дети, видно, что подготовленные, спокойные, уверенные в себе. Надо им пожелать удачи. Всех поздравляю с окончанием школы, 11 лет к этому шли", - сказал министр.

По его информации, в этом году для школьников выделено на 20 тысяч грантов больше.

"В этом году 102 тысячи сдающих, такого никогда не было. Действительно, очень большая цифра. Думаю, подавляющее большинство пойдет учиться в вузы", - сказал он.

В Казахстане стартовало Единое национальное тестирование для выпускников школ, поступающих в вузы. ЕНТ в стране проходит в 15-й раз. С 2017 года изменился формат тестирования. Теперь оно стало вступительным экзаменом в вузы и механизмом для присуждения образовательных грантов.

ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 1 июля в 167 пунктах. Всего участникам предстоит решить 120 тестовых заданий. Максимальный балл - 140, проходной балл - 50. Для поступления в национальные вузы необходимо набрать 65 баллов.

Количество выпускников, изъявивших желание сдавать ЕНТ, составляет 102 442, или 70 процентов от общего количества. В этом числе 75 процентов сдают на казахском языке и 25 процентов - на русском языке. 46 выпускников изъявили желание сдавать ЕНТ на английском языке. По сравнению с прошлым годом количество выпускников, подавших заявления на участие в ЕНТ, увеличилось на 10 тысяч.

Как рассказали в Министерстве образования и науки, результаты тестирования в этом году можно будет узнать в том числе и через Telegram.

Ранее главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин рекомендовал проводить тестирование при открытых окнах, чтобы собранное вместе большое количество людей не вызвало новую вспышку менингококковой инфекции.