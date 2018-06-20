Количество преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, растет - ДВД Костанайской области

С начала года на территории Костанайской области зарегистрировано 90 уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством. В прошлом году за аналогичный период таких преступлений было 19.

Иллюстративное фото Patrul.kz

Об этом сообщает пресс-служба ДВД Костанайской области и просит граждан внимательно следить за тем, где они совершают покупки и кому перечисляют деньги.

- Чаще всего интернет-аферисты размещают объявления на популярных сайтах по продаже автозапчастей и автомобилей - ОLХ, "Колеса", - говорится в разъяснении пресс-службы. - Мошенники подкупают потерпевших самой низкой ценой и бесплатной доставкой. Покупатели переписываются с злоумышленниками и перечисляют им суммы денег на банковские счета, оформленные на третьих лиц и интернет-кошельки.

В полиции обращают внимание, что нельзя заключать договоры о купле-продаже в социальных сетях и перечислять средства на сомнительные счета.

- Помните, что серьезные интернет-магазины не будут просить вас перечислить деньги на виртуальный кошелек или счет мобильного телефона, - отмечают в пресс-службе ДВД. - Поищите информацию о магазине в интернете, посмотрите, как долго он находится на рынке. При необходимости потребуйте от администраторов магазина предоставить вам информацию о юридическом лице, проверьте ее, используя общедоступные базы данных налоговых органов и реестр юридических лиц. Убедитесь, что вы знаете адрес, по которому сможете направить претензию в случае, если вы будете недовольны покупкой. Перечисляя деньги незнакомым лицам посредством анонимных платежных систем, вы не имеете гарантий их возврата в случае, если сделка не состоится.

Если вы все-таки стали жертвой интернет-мошенников, обращайтесь в полицию.