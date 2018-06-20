 
Ôîðóì
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Ýêñ-ïîëèöåéñêîìó, ñáèâøåìó íàñìåðòü ïåøåõîäà, âûíåñëè ïðèãîâîð â Êîñòàíàå
Âåñüìà ñïðàâåäëèâî.. Ó÷èòûâàÿ ÷òî áîëåå 2õ ëåò íå ñèäÿò â ïîñåëåíèè..
20.06.18 11:13
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Àðêàäèé ÄÅÍÈÑÎÂ: Ñàíòåõíèê áûë ïðàâ?
Â íàøåì îòåëå, ïîæàëóéñòà.. Ãäå îò ÑÍÃ âñå æèâóò.. Ñòîèò ó ìåíÿ â õîëëå ãäå ðåñåïøåí êðóøêà ÷àþ, íàøè íå áðåçãóþò çàêèäûâàòü íà ýòîò ñòîë íîãè â âîíþ÷èõ êðîñîâêàõ.. Îäíà èç ñòðàí ÑÍÃ êñòàòè, íå áóäó...
20.06.18 11:10
Îáëèêîìîðàëå
×åìïèîíàò Ìèðà ïî ôóòáîëó -2018. Ñìîòðèì. Áîëååì. Îáñóæäàåì.
kbkz1980: À òû ñ÷åò óãàäàëà, òîëüêî â îáðàòíó ñòîðîíó. Ñ äðóãîé ñòîðîíû âñå ðàâíî æàëêî ôàðàîíîâ. Íó è ÿ ñ 2-2, ïîïàë... :lol: 2 ðîññèÿíå-2 åãèïòÿíå, òîêìà îäèí íå â òå âîðîòà.
20.06.18 11:10
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Àðêàäèé ÄÅÍÈÑÎÂ: Ñàíòåõíèê áûë ïðàâ?
Ìèøàíÿ: Çà÷åì âñÿ ýòà âîçíÿ - ïîêàçàòü ìèðó ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî? Íó òû æå âûéäÿ íà óëèöó èëè ñèäÿ â ãîñòÿõ, íå ïîêàçûâàåøü êòî òû íà ñàìîì äåëå è íà ÷òî ñïîñîáåí áóäü òû äîìà? Äà ýëåìåíòàðíî,...
20.06.18 11:07
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Àðêàäèé ÄÅÍÈÑÎÂ: Ñàíòåõíèê áûë ïðàâ?
Ìèøàíÿ: êàæäûé ïåðâûé ÷èíîâíèê òÿíóë ïîäàðîê Äà, è êàæäûé ÷èíîâíèê, êòî èìåë ê äåíüãàì îòíîøåíèå, æèë òàê ñêàæåì õîðîøî, èìåë ýëèòíóþ íåäâèæèìîñòü, êñòàòè â Êîñòàíàå ýòî îòäåëüíûå êàêèå òî äîìà è...
20.06.18 11:01
Ïåðåéòè â ôîðóì »
 

×èòàòåëüñêèé ðåéòèíã

Â Íàöáàíêå ðàññêàçàëè î "âûãîäíîé" èïîòåêå íà âòîðè÷íîå æèëüå

20 èþíÿ 2018, 08:53 |  Ãîñóäàðñòâî

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Íàöèîíàëüíîãî Áàíêà Îëåã Ñìîëÿêîâ ðàññêàçàë î ïëàíàõ ïî êðåäèòîâàíèþ âòîðè÷íîãî æèëüÿ "íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ", ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò Tengrinews.kz.

Ð˜Ð»Ð»ÑŽÑÑ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ð¸Ð²Ð½Ð¾Ðµ Ñ„Ð¾Ñ‚Ð¾: kherson.net.ua

Èëëþñòðàòèâíîå ôîòî: kherson.net.ua 

"Ìû ñîçäàåì íàöèîíàëüíîãî îïåðàòîðà - èïîòå÷íóþ îðãàíèçàöèþ "Áàñïàíà", êîòîðàÿ ðåàëèçîâûâàåò íå òîëüêî ýòó ïðîãðàììó, íî è äðóãèå. Ìû ñòàâèì ïåðåä èïîòå÷íîé îðãàíèçàöèåé øèðå âîïðîñû - ýòî â öåëîì ïåðåçàïóñê èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ, ïîñêîëüêó îíî âêëþ÷àåò íå òîëüêî òåõ, êòî íå èìååò æèëüÿ, íî è òåõ, êòî õî÷åò ïðèîáðåñòè âòîðè÷íîå æèëüå. Ìû ïëàíèðóåì â áëèæàéøåå âðåìÿ âûâåñòè íàïðàâëåíèå è äðóãèå ïàêåòû, â òîì ÷èñëå ïîä âòîðè÷íîå æèëüå. Âîçìîæíî, ýòî áóäåò ïîçæå. Çàïóñê ýòèõ óñëîâèé íèêàê íå ñâÿçàí ñ èíèöèàòèâîé Ãëàâû ãîñóäàðñòâà", - ñîîáùèë Ñìîëÿêîâ æóðíàëèñòàì.

Ïî åãî ñëîâàì, íîâîå íàïðàâëåíèå áóäåò ðàçðàáîòàíî â ýòîì ãîäó.

"Îíî, âîçìîæíî, áóäåò ïîçæå - ïëþñ-ìèíóñ äâà-òðè ìåñÿöà. Åñòü íåîáõîäèìîñòü â öåëîì ðàçâèòèÿ ðûíêà èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Åñòåñòâåííî, òàì óñëîâèÿ áóäóò äðóãèå. Òàì åñòü âîçìîæíîñòü çàêëàäûâàòü áîëüøå ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà. Îíà (ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà - ïðèì.) áóäåò áëèæå ê ðûíî÷íûì. Êîíå÷íî, ýòî íå òå ðûíî÷íûå ñòàâêè, êîòîðûå áàíêè ïðåäëàãàþò - ïîðÿäêà 14 ïðîöåíòîâ. Îíà áóäåò âïîëíå íîðìàëüíîé, óäîáíåå è âûãîäíåå, íî ýòî íå 7 ïðîöåíòîâ", - óòî÷íèë Ñìîëÿêîâ.
Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè
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Ïåðåéòè ê ïîñëåäíåìó íîìåðó ãàçåòû



Ïîñëåäíèå íîâîñòè
20.06.18 11:07 Áîëüøèíñòâî âîïðîñîâ ÅÍÒ - íåñëîæíûå. Ñàãàäèåâ äàë ñîâåò øêîëüíèêàì
20.06.18 10:01 Ïîåçä ×åëÿáèíñê - Àñòàíà äâà ÷àñà ïðîñòîÿë â Êóøìóðóíå èç-çà ïîëîìêè ëîêîìîòèâà
20.06.18 09:51 Â Êàçàõñòàíå ïîÿâèëàñü Òóðêåñòàíñêàÿ îáëàñòü
20.06.18 09:25 Êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ èíòåðíåò-ìîøåííè÷åñòâîì, ðàñòåò - ÄÂÄ Êîñòàíàéñêîé îáëàñòè
19.06.18 17:05 Íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà àäìèíèñòðàòèâíûõ ãîññëóæàùèõ âíåäðÿþò â Êàçàõñòàíå
19.06.18 16:46 Ýêñ-ïîëèöåéñêîìó, ñáèâøåìó íàñìåðòü ïåøåõîäà, âûíåñëè ïðèãîâîð â Êîñòàíàå
19.06.18 15:31 Àðêàäèé ÄÅÍÈÑÎÂ: Ñàíòåõíèê áûë ïðàâ?
19.06.18 14:21 Ñ÷åò÷èêè ñ äèñòàíöèîííîé ïåðåäà÷åé ïîêàçàíèé è ïðèëîæåíèå äëÿ ñìàðòôîíà - «Êîñòàíàé-Ñó» î ïëàíàõ öèôðîâèçàöèè
19.06.18 13:21 «Îáðàùåíèå îò æèòåëåé ïîñòóïèëî òîëüêî 12 èþíÿ», - êîììóíàëüùèêè î ñáðîñå êàíàëèçàöèè â ëîã
19.06.18 10:55 Îòêðûòûé èñòî÷íèê îãíÿ ñòàë ïðè÷èíîé ïîæàðà â îòäåëåíèè Êîñòàíàéñêîé îáëàñòíîé áîëüíèöû

Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè
Âû íå ìîæåòå îòïðàâèòü êîììåíòàðèé àíîíèìíî,
ïîæàëóéñòà çàðåãèñòðèðóéòåñü.

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Re: Â Íàöáàíêå ðàññêàçàëè î "âûãîäíîé" èïîòåêå íà...
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(Ïîëíîïðàâíûå ïîëüçîâàòåëè)
Ñîîáùåíèé: 13169
Ðåãèñòðàöèÿ: 16.03.12
Îòïðàâëåíî: 20.06.18 - 10:15 Îòâåòèòü Âûäåëèòå òåêñò â ñîîáùåíèè è íàæìèòå ñþäà äëÿ áûñòðîãî öèòèðîâàíèÿ
Íåìíîãî ñòðàííàÿ èïîòåêà..
Íàñ÷åò òîãî, ÷òî ó êîãî åñòü óæå æèëüå..
Ñïîðó íåò, ëîãèêà â òîì åñòü.
Íî ó êîãî íåò æèëüÿ äî ñèõ ïîð, íå èìåþ ââèäó ìîëîäûõ äà êðàñèâûõ, òîò è â òàêîì ñâîåì ñîñòîÿíèè íå ñìîæåò åãî êóïèòü..
Äà, âîçüìåò íà ïåðâîíà÷àëêó ìèêðîêðåäèò ãäå íèáóäü, âåçäå äàþò ïîä 50 ïðîöåíòîâ, è èïîòåêó äà, ñìîæåò..
Ïëàòèòü òî ÷åì áóäåò?
Ïðîôàéë




Àâòîðèçàöèÿ
 
 
 
 
Áûñòðåå íå áûâàåò
Ðåêëàìà
  
 

"Íóæíûå äåíüãè"
Ñåé÷àñ íà ñàéòå
Ãîñòåé: 164
Ïîëüçîâàòåëåé: 3
Âñåãî: 167

Âû ãîñòü çäåñü
Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ (âêëþ÷àÿ ôîòî, âèäåî è àóäèîìàòåðèàëû), ðàçìåùåííûõ íà www.ng.kz, ðàçðåøåíà â îáúåìå íå áîëåå îäíîé òðåòè ñ îáÿçàòåëüíîé ãèïåðññûëêîé íà ìàòåðèàë â ïåðâîì àáçàöå, êàê ïåðâîèñòî÷íèê. Ïîëíàÿ ïåðåïå÷àòêà ðàçðåøåíà òîëüêî ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàøåíèþ ñ ðåäàêöèåé ñàéòà.
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