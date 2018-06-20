Â Íàöáàíêå ðàññêàçàëè î "âûãîäíîé" èïîòåêå íà âòîðè÷íîå æèëüå
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Íàöèîíàëüíîãî Áàíêà Îëåã Ñìîëÿêîâ ðàññêàçàë î ïëàíàõ ïî êðåäèòîâàíèþ âòîðè÷íîãî æèëüÿ "íà âûãîäíûõ óñëîâèÿõ", ïåðåäàåò êîððåñïîíäåíò Tengrinews.kz.
Èëëþñòðàòèâíîå ôîòî: kherson.net.ua
"Ìû ñîçäàåì íàöèîíàëüíîãî îïåðàòîðà - èïîòå÷íóþ îðãàíèçàöèþ "Áàñïàíà", êîòîðàÿ ðåàëèçîâûâàåò íå òîëüêî ýòó ïðîãðàììó, íî è äðóãèå. Ìû ñòàâèì ïåðåä èïîòå÷íîé îðãàíèçàöèåé øèðå âîïðîñû - ýòî â öåëîì ïåðåçàïóñê èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ, ïîñêîëüêó îíî âêëþ÷àåò íå òîëüêî òåõ, êòî íå èìååò æèëüÿ, íî è òåõ, êòî õî÷åò ïðèîáðåñòè âòîðè÷íîå æèëüå. Ìû ïëàíèðóåì â áëèæàéøåå âðåìÿ âûâåñòè íàïðàâëåíèå è äðóãèå ïàêåòû, â òîì ÷èñëå ïîä âòîðè÷íîå æèëüå. Âîçìîæíî, ýòî áóäåò ïîçæå. Çàïóñê ýòèõ óñëîâèé íèêàê íå ñâÿçàí ñ èíèöèàòèâîé Ãëàâû ãîñóäàðñòâà", - ñîîáùèë Ñìîëÿêîâ æóðíàëèñòàì.
Ïî åãî ñëîâàì, íîâîå íàïðàâëåíèå áóäåò ðàçðàáîòàíî â ýòîì ãîäó.
"Îíî, âîçìîæíî, áóäåò ïîçæå - ïëþñ-ìèíóñ äâà-òðè ìåñÿöà. Åñòü íåîáõîäèìîñòü â öåëîì ðàçâèòèÿ ðûíêà èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ. Åñòåñòâåííî, òàì óñëîâèÿ áóäóò äðóãèå. Òàì åñòü âîçìîæíîñòü çàêëàäûâàòü áîëüøå ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà. Îíà (ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà - ïðèì.) áóäåò áëèæå ê ðûíî÷íûì. Êîíå÷íî, ýòî íå òå ðûíî÷íûå ñòàâêè, êîòîðûå áàíêè ïðåäëàãàþò - ïîðÿäêà 14 ïðîöåíòîâ. Îíà áóäåò âïîëíå íîðìàëüíîé, óäîáíåå è âûãîäíåå, íî ýòî íå 7 ïðîöåíòîâ", - óòî÷íèë Ñìîëÿêîâ.
Ïîñëåäíèå íîâîñòè
ïîæàëóéñòà çàðåãèñòðèðóéòåñü.
|
Ïîëüçîâàòåëåé: 3
Âñåãî: 167
Âû ãîñòü çäåñü
Êîñòàíàéñêèé îáëàñòíîé åæåíåäåëüíèê Íàøà Ãàçåòà © 2002-2018
Äèçàéí TOBOL Web Design © 1999-2018
Ýêñ-ïîëèöåéñêîìó, ñáèâøåìó íàñìåðòü ïåøåõîäà, âûíåñëè ïðèãîâîð â Êîñòàíàå
Âåñüìà ñïðàâåäëèâî.. Ó÷èòûâàÿ ÷òî áîëåå 2õ ëåò íå ñèäÿò â ïîñåëåíèè..
Àðêàäèé ÄÅÍÈÑÎÂ: Ñàíòåõíèê áûë ïðàâ?
Â íàøåì îòåëå, ïîæàëóéñòà.. Ãäå îò ÑÍÃ âñå æèâóò.. Ñòîèò ó ìåíÿ â õîëëå ãäå ðåñåïøåí êðóøêà ÷àþ, íàøè íå áðåçãóþò çàêèäûâàòü íà ýòîò ñòîë íîãè â âîíþ÷èõ êðîñîâêàõ.. Îäíà èç ñòðàí ÑÍÃ êñòàòè, íå áóäó...
×åìïèîíàò Ìèðà ïî ôóòáîëó -2018. Ñìîòðèì. Áîëååì. Îáñóæäàåì.
kbkz1980: À òû ñ÷åò óãàäàëà, òîëüêî â îáðàòíó ñòîðîíó. Ñ äðóãîé ñòîðîíû âñå ðàâíî æàëêî ôàðàîíîâ. Íó è ÿ ñ 2-2, ïîïàë... :lol: 2 ðîññèÿíå-2 åãèïòÿíå, òîêìà îäèí íå â òå âîðîòà.
Àðêàäèé ÄÅÍÈÑÎÂ: Ñàíòåõíèê áûë ïðàâ?
Ìèøàíÿ: Çà÷åì âñÿ ýòà âîçíÿ - ïîêàçàòü ìèðó ïðàâîâîå ãîñóäàðñòâî? Íó òû æå âûéäÿ íà óëèöó èëè ñèäÿ â ãîñòÿõ, íå ïîêàçûâàåøü êòî òû íà ñàìîì äåëå è íà ÷òî ñïîñîáåí áóäü òû äîìà? Äà ýëåìåíòàðíî,...
Àðêàäèé ÄÅÍÈÑÎÂ: Ñàíòåõíèê áûë ïðàâ?
Ìèøàíÿ: êàæäûé ïåðâûé ÷èíîâíèê òÿíóë ïîäàðîê Äà, è êàæäûé ÷èíîâíèê, êòî èìåë ê äåíüãàì îòíîøåíèå, æèë òàê ñêàæåì õîðîøî, èìåë ýëèòíóþ íåäâèæèìîñòü, êñòàòè â Êîñòàíàå ýòî îòäåëüíûå êàêèå òî äîìà è...