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Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Анализы придется сдавать. Возможно даже положат в станционар, к инфекционникам. В этом может быть свой плюс. И Лиля, проявит милость и сердобольность, начнет тебя навещать .
19.06.18 17:46
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang: Йаб сказал, к чему привязать имя можно. Но лучше промолчу, целее буду. :lol:
19.06.18 17:43
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Я позвонил в 103 они сказали что б клеща тоже притащил. Я его найти не могу. Капец. Походу проблема. Будет. Если он был заразный. Получается мне придется пройти целый комплекс их
19.06.18 17:42
Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Victor Yang: И знакомых много с ровесниками моего ребенка - никто взяток не давал. Хотя 9 лет назад такое было. Знакомые и друзья Николая Валуева тоже не дают взяток и их везде пропускают без...
19.06.18 17:41
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer: А я и на ваше ироничное хамство, цинично улыбаюсь в ответ. И уж извините меня нижайще, теми же плюшками отвечаю.
19.06.18 17:39
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Новую систему оплаты труда административных госслужащих внедряют в Казахстане

Алёна УНГЕФУГ
Екатерина КИЗЯЕВА

19 июня 2018, 17:05 |  Государство

О системе оплаты труда по факторно-балльной шкале рассказал сегодня, 19 июня, на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Костанайской области Салауат МУКСИМОВ.

- Главное отличие от прежней системы заключается том, что оплата труда будет проводиться по результатам проделанной работы, а не по тарифной сетке, - отметил он. - В первую очередь важны результат и скорость, также учитывается сложность выполняемой работы и эффективность самого работника. У данной системы - правильная мотивация.

Прежняя система оплаты труда учитывала только стаж и категорию работы.Новая система включает постоянную и переменную составляющие. Постоянная (должностной оклад) рассчитывается по факторно-балльной шкале и будет зависеть от сложности поставленных задач, переменная (бонусы) - будет начисляться ежегодно тем служащим, которые наиболее эффективно выполняют свою работу.

Совместно с зарубежными экспертами были составлены факторы оценки работы госслужащих. Первый фактор - должность оценивается в зависимости от уровня знаний и опыта работы (минимальный балл - 1, максимальный - 70,5). Второй определяет уровень сложности поставленных задач и процесса поиска решений (минимальный балл - 1, максимальный балл - 18,5). Третий фактор отражает результат, за достижение которого чиновник на данной должности несет ответственность (минимальный балл - 1, максимальный балл - 9,25).

- Внедрение новой системы позволит дать объективную оценку каждой должности госслужбы и установить справедливую оплату труда, - резюмировал Муксимов. - Также поможет уравнять служащих регионов и центров и усилить кадровый потенциал в регионах.

Такая система внедрена в Великобритании, США, Австралии, Канаде, Сингапуре, Малайзии, Японии и других странах ОЭСР.

В Казахстане факторно-бальную методологию уже внедрили 174 компании частного и квазигосударственого сектора. В пилотном режиме новая система работает в министерстве юстиции, акиматах Астаны и Мангистауской области. Решение о внедрении системы в других регионах Казахстана будет принято после подведения итогов пилотного проекта.

Фото Региональной службы коммуникаций
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