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Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Vital: Анализы придется сдавать. Возможно даже положат в станционар, к инфекционникам. В этом может быть свой плюс. И Лиля, проявит милость и сердобольность, начнет тебя навещать .
19.06.18 17:46
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Victor Yang: Йаб сказал, к чему привязать имя можно. Но лучше промолчу, целее буду. :lol:
19.06.18 17:43
Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Обликоморале: Я позвонил в 103 они сказали что б клеща тоже притащил. Я его найти не могу. Капец. Походу проблема. Будет. Если он был заразный. Получается мне придется пройти целый комплекс их
19.06.18 17:42
Маркс
Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Victor Yang: И знакомых много с ровесниками моего ребенка - никто взяток не давал. Хотя 9 лет назад такое было. Знакомые и друзья Николая Валуева тоже не дают взяток и их везде пропускают без...
19.06.18 17:41
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer: А я и на ваше ироничное хамство, цинично улыбаюсь в ответ. И уж извините меня нижайще, теми же плюшками отвечаю.
19.06.18 17:39
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Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?

«Получив сроки по 10-12 лет, высокооплачиваемые воры выходят на свободу через 2-3 года»
19 июня 2018, 15:31 |  Мнения

Тема коррупции в Казахстане уже долгие годы вне конкуренции. О ней с пафосом говорят во властных структурах и общественных организациях, лежащих под властью (а других у нас просто нет). Идет титаническая борьба, принимаются программы и делаются (должны делаться) шаги - «5, 10 шагов», создаются бесчисленные советы, комиссии, фронты, есть целое агентство. А коррупционеров не убывает.

И сегодня человек сталкивается с ней, считай, от рождения. На лапу приходится давать за место в детском саду, в приличной школе или вузе, за каждую сессию и за диплом, за устройство на работу (в Южно-Казахстанской области, как сообщил глава государства, платят и за должность технички). Мы уже не говорим о стоимости кресла в чиновничьей иерархии или в Парламенте. Причем это не разовые явления, схема работает многие годы по всей стране, и разовые показательные посадки ни о чем не говорят. Это, скорее, результат подковерной борьбы группы влияния и работа на статистику для успокоения Елбасы.

Но если отследить итоги резонансных дел, то что мы видим? Получив сроки по 10-12 лет, высокопоставленные воры выходят на свободу через 2-3 года. Кто-то по амнистии, другие - «за примерное поведение». Красота! Ведь понятно, что ворон ворону глаз не выклюет. И что это, к примеру, судья или прокурор будет принципиальничать, если завтра придут к ним и проверят, по средствам ли они сами живут?

И это одна из главных причин повальной коррупции. Деклараций о доходах и расходах у нас нет, эту тему аккуратно задвигают за горизонт «народные депутаты». Причем сам глава государства во время проведения первой амнистии капитала (а шла она практически никак) собрал свое ближайшее окружение и заявил: «Это я вас сделал теми, кто вы есть сейчас. И я могу любого из вас отвести за руку в суд». Не отвел. И тем самым, видимо, благословил отечественных Бендеров и Корейко на подвиги. Джинна выпустили из бутылки. Воровать стало можно без оглядки на проверяющих.

Вот показательный пример. Герой «большого акиматовского дела» Ахметбек Ахмеджанов за год до суда обнародовал декларацию об имуществе: 3-комнатная квартира в хрущевке, жигуленок и еще какая-то мелочь. Хотя в городе прекрасно знали, кому принадлежат рестораны «Метрополь», «Алтын-Саф», торговые центры и т. д. «Не знали» об этом только чины, призванные проверять достоверность представленной информации. Думаете случайно?

Не случайно и общественные советы должны на треть состоять из чиновников. Зачем, спросите вы? Замысел простой. Треть действующих чиновников плюс треть вчерашних дадут в сумме большинство по любому обсуждаемому вопросу. Это на случай, если в совете окажутся один-два вольнодумца. Так что совет выхолощен заранее.

И под занавес - не новый анекдот. В квартире потекла батарея, вызвали сантехника. Он детально осмотрел все узлы и вынес вердикт: «Тут всю систему надо менять». Не просматриваете ли аналогию, уважаемые земляки?
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§ Vital
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5642
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 19.06.18 - 15:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья я понял о чем. Аркадий просто хочу вытыщить предложение о садике. Не рубля , не тиинки я не кому не заплатил. Пришел, записал и мои были в садике. Я не верю не кому кто говорит что ребенка устроить в садик это проблема. Ментам да. Давал взятки. Они не могут шевилится за зарплату. 2000 теньге дал что б у ребенка потерявшийся телефон нашли. А самое смешное что он оказался в соседском подьезде. Потом заявление забрал. Пусть дальше живет со своей черной душой безстыжой
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§ Мишаня
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.06.18 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не просматриваете ли аналогию, уважаемые земляки?

Коротко: надо. А дальше-то что? Система сама себя не поменяет. Народ всё устраивает, волеизъявление это показывает. Что еще? Констатировали факт - хорошо. 27 лет строилось, и еще будет строиться.
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* Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10730
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.06.18 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На лапу приходится давать за место в детском саду, в приличной школе или вузе, за каждую сессию и за диплом, за устройство на работу Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31386?1529403121


"Приходится" - это для тех кто не предназначен для этого места. В приличной школе или вузе - если ребенок не способен там учится, а родителям очень хочется. За каждую сессию и диплом - это если мозгов своих нет, а "вышку" хочется. На работу - то же самое.
А про детский сад уже неактуально несколько лет - по крайней мере, у нас в городе - ГЧП даёт свои плоды - по своему опыту знаю.
Брать взятки никто не будет, если их не давать. Если требуют - сообщать куда следует. Но при этом, конечно, нужно быть уверенным в своих силах.
Цитата:
высокопоставленные воры Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31386#767887

Так о ком речь - о ворах или взяточниках? Это очень разные понятия.
Цитата:
Деклараций о доходах и расходах у нас нет, эту тему аккуратно задвигают за горизонт «народные депутаты» Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31386

С 2020 года все будем её заполнять:
http://egov.kz/cms/ru/articles/property_declaration

[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2018 - 17:01]
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§ Мишаня
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 536
Регистрация: 13.03.09
Отправлено: 19.06.18 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Брать взятки никто не будет, если их не давать

Да, есть доля правды. Однако...Цитата:
Victor Yang:
За каждую сессию и диплом - это если мозгов своих нет, а "вышку" хочется

Тут не соглашусь. Ребенок получил бакалавра. Поехал в Алматинский энергетический институт (универ - не помню). Да, сказали там, видим умный парень. "Но вы не потянете финансово" - было сказано. Как вам кажется, что это значило? Правильно - дай на лапу. В итоге ребенок в РФ получил бесплатно ученую степень магистра. На отлично, с защитой на английском. Успешный человек теперь, я считаю.
А останься он в РК и обучись "без лапы", думаю стране бы пригодился. А так он пригодился в другой стране.
Может исключение из вашей "картины", но это факт!
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* Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10730
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.06.18 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
"Но вы не потянете финансово" - было сказано. Как вам кажется, что это значило? Правильно - дай на лапу.

Так почему не сообщили куда следует? Ещё бы и премию от государства получили. Вот пока все молчат - так и будет продолжаться без конца пока взяточник будет уверен, что 98% потенциальных взяткодателей никуда не сообщат.
Я понимаю, что это дополнительная головная боль для того у кого потребовали взятку, да учиться там может некомфортно.
Есть знакомый, окончивший КазНТУ. Говорит, отучился без всяких взяток. Он бы их тоже не потянул - за простой зачет могут попросить как у нас за две сессии.

[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2018 - 17:16]
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§ yudjin
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5377
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 19.06.18 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А про детский сад уже неактуально несколько лет - по крайней мере, у нас в городе

та шо ты, Витя, память у тебя короткая?
недалече прошлой осени судили же за взятку за устройство в детсад
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* Victor Yang
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10730
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 19.06.18 - 17:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
та шо ты, Витя, память у тебя короткая?
недалече прошлой осени судили же за взятку за устройство в детсад

А она там нужна была? Не по инерции ли искали кому дать? Был ли ребенок поставлен в очередь сразу после рождения? Да и там по сути, не взятка была - иначе пришлось бы с руководителем поделиться.
Знаю по себе просто - когда моему ребенку исполнилось 2,5 года - звонили раз пять, но мы хотели отдать не раньше 3 лет. И знакомых много с ровесниками моего ребенка - никто взяток не давал. Хотя 9 лет назад такое было.

[Исправлено: Victor Yang, 19.06.2018 - 17:22]
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§ Маркс
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.06.18 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
За каждую сессию и диплом - это если мозгов своих нет, а "вышку" хочется. На работу - то же самое.

То есть чтобы на работу технички устроиться нужны мозги? А если их нет, то в ЮКО нужно давать взятку, а в СКО не надо?
Цитата:
Victor Yang:
Так почему не сообщили куда следует?

Ну и чего добьешься? Попадешь в черный список и будешь изгоем для получения услуг. Как в СССР спекули торговали из-под прилавка товарами, искусственно создавая дефицит, так и сейчас создают дефицит в сфере чиновничьих услуг, являясь по сути дела монополистами в этой сфере деятельности.
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§ Маркс
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 36
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.06.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И знакомых много с ровесниками моего ребенка - никто взяток не давал. Хотя 9 лет назад такое было.

Знакомые и друзья Николая Валуева тоже не дают взяток и их везде пропускают без очереди. Удивительно, правда?
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