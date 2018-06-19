Аркадий ДЕНИСОВ: Сантехник был прав?

Тема коррупции в Казахстане уже долгие годы вне конкуренции. О ней с пафосом говорят во властных структурах и общественных организациях, лежащих под властью (а других у нас просто нет). Идет титаническая борьба, принимаются программы и делаются (должны делаться) шаги - «5, 10 шагов», создаются бесчисленные советы, комиссии, фронты, есть целое агентство. А коррупционеров не убывает.

И сегодня человек сталкивается с ней, считай, от рождения. На лапу приходится давать за место в детском саду, в приличной школе или вузе, за каждую сессию и за диплом, за устройство на работу (в Южно-Казахстанской области, как сообщил глава государства, платят и за должность технички). Мы уже не говорим о стоимости кресла в чиновничьей иерархии или в Парламенте. Причем это не разовые явления, схема работает многие годы по всей стране, и разовые показательные посадки ни о чем не говорят. Это, скорее, результат подковерной борьбы группы влияния и работа на статистику для успокоения Елбасы.

Но если отследить итоги резонансных дел, то что мы видим? Получив сроки по 10-12 лет, высокопоставленные воры выходят на свободу через 2-3 года. Кто-то по амнистии, другие - «за примерное поведение». Красота! Ведь понятно, что ворон ворону глаз не выклюет. И что это, к примеру, судья или прокурор будет принципиальничать, если завтра придут к ним и проверят, по средствам ли они сами живут?

И это одна из главных причин повальной коррупции. Деклараций о доходах и расходах у нас нет, эту тему аккуратно задвигают за горизонт «народные депутаты». Причем сам глава государства во время проведения первой амнистии капитала (а шла она практически никак) собрал свое ближайшее окружение и заявил: «Это я вас сделал теми, кто вы есть сейчас. И я могу любого из вас отвести за руку в суд». Не отвел. И тем самым, видимо, благословил отечественных Бендеров и Корейко на подвиги. Джинна выпустили из бутылки. Воровать стало можно без оглядки на проверяющих.

Вот показательный пример. Герой «большого акиматовского дела» Ахметбек Ахмеджанов за год до суда обнародовал декларацию об имуществе: 3-комнатная квартира в хрущевке, жигуленок и еще какая-то мелочь. Хотя в городе прекрасно знали, кому принадлежат рестораны «Метрополь», «Алтын-Саф», торговые центры и т. д. «Не знали» об этом только чины, призванные проверять достоверность представленной информации. Думаете случайно?

Не случайно и общественные советы должны на треть состоять из чиновников. Зачем, спросите вы? Замысел простой. Треть действующих чиновников плюс треть вчерашних дадут в сумме большинство по любому обсуждаемому вопросу. Это на случай, если в совете окажутся один-два вольнодумца. Так что совет выхолощен заранее.

И под занавес - не новый анекдот. В квартире потекла батарея, вызвали сантехника. Он детально осмотрел все узлы и вынес вердикт: «Тут всю систему надо менять». Не просматриваете ли аналогию, уважаемые земляки?