250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Административное дело по ст. 282 ч. 3 (нарушение условий оборота и перемещения этилового спирта и алкогольной продукции) в отношении ИП рассмотрел Костанайский районный суд. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.
Иллюстративное фото wallsdesk.com
Поводом для судебного разбирательства стали результаты проверки, проведенной в мае этого года. В одном из магазинов Затобольска обнаружили 16 бутылок пива, на которые не оказалось сопроводительных накладных. Найденный алкоголь изъяли и составили протокол.
Отсутствие сопроводительных накладных на данную алкогольную продукцию у ИП является нарушением п. 5 ст. 9 Закона РК от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», а также Правил оформления сопроводительных накладных на этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию, утвержденных Постановлением Правительства РК № 1571 от 21 декабря 2011 года.
В судебном заседании представитель ИП вину в совершении правонарушения признал.
Костанайский районный суд постановил взыскать с предпринимателя штраф в размере 360 750 тенге, а также конфисковать в доход государства изъятую у ИП алкогольную продукцию. Сумма административного штрафа сокращена на 30% - до 252 525 тенге - в связи с признанием вины, что послужило смягчающим обстоятельством.
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250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Обликоморале: Не Добринцоффа ли хлопнули? Не Добринцофф ли конкурентов убирает? Должен остаться только один - горец монополист.
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Добринцофф: Меня ещё лет пять назад по этой же статье хлопнули пять лет назад трава была зеленее и солнце ярче и вообще были мысли про СССР :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Обликоморале: Не Добринцоффа ли хлопнули? '' погнавщегося за сверхприбылью Меня ещё лет пять назад по этой же статье хлопнули,после этого документы на каждую бутылку с поставщиков...
Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция в Костанае
Слов нет, одни маты. Я б таких матерей на исправ. работы на пяток лет в детдома и интернаты отправлял, на самую черновую работу.
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
:-) Не Добринцоффа ли хлопнули? '' погнавщегося за сверхприбылью '' :lol: