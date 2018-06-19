250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области

Административное дело по ст. 282 ч. 3 (нарушение условий оборота и перемещения этилового спирта и алкогольной продукции) в отношении ИП рассмотрел Костанайский районный суд. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

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Поводом для судебного разбирательства стали результаты проверки, проведенной в мае этого года. В одном из магазинов Затобольска обнаружили 16 бутылок пива, на которые не оказалось сопроводительных накладных. Найденный алкоголь изъяли и составили протокол.

Отсутствие сопроводительных накладных на данную алкогольную продукцию у ИП является нарушением п. 5 ст. 9 Закона РК от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», а также Правил оформления сопроводительных накладных на этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию, утвержденных Постановлением Правительства РК № 1571 от 21 декабря 2011 года.

В судебном заседании представитель ИП вину в совершении правонарушения признал.

Костанайский районный суд постановил взыскать с предпринимателя штраф в размере 360 750 тенге, а также конфисковать в доход государства изъятую у ИП алкогольную продукцию. Сумма административного штрафа сокращена на 30% - до 252 525 тенге - в связи с признанием вины, что послужило смягчающим обстоятельством.