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Маркс
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Обликоморале: Не Добринцоффа ли хлопнули? Не Добринцофф ли конкурентов убирает? Должен остаться только один - горец монополист.
19.06.18 11:11
Seviriya
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Добринцофф: Меня ещё лет пять назад по этой же статье хлопнули пять лет назад трава была зеленее и солнце ярче и вообще были мысли про СССР :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
19.06.18 10:52
Добринцофф
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
Обликоморале: Не Добринцоффа ли хлопнули? '' погнавщегося за сверхприбылью Меня ещё лет пять назад по этой же статье хлопнули,после этого документы на каждую бутылку с поставщиков...
19.06.18 10:49
Обликоморале
Мать, оставившую ребенка на автовокзале, разыскивает полиция в Костанае
Слов нет, одни маты. Я б таких матерей на исправ. работы на пяток лет в детдома и интернаты отправлял, на самую черновую работу.
19.06.18 10:47
Обликоморале
250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области
:-) Не Добринцоффа ли хлопнули? '' погнавщегося за сверхприбылью '' :lol:
19.06.18 10:43
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250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит предприниматель в Костанайской области

19 июня 2018, 10:03 |  Государство

Административное дело по ст. 282 ч. 3 (нарушение условий оборота и перемещения этилового спирта и алкогольной продукции) в отношении ИП рассмотрел Костанайский районный суд. Об этом 18 июня сообщила пресс-служба Костанайского областного суда.

Иллюстративное фото wallsdesk.com

Поводом для судебного разбирательства стали результаты проверки, проведенной в мае этого года. В одном из магазинов Затобольска обнаружили 16 бутылок пива, на которые не оказалось сопроводительных накладных. Найденный алкоголь изъяли и составили протокол.

Отсутствие сопроводительных накладных на данную алкогольную продукцию у ИП является нарушением п. 5 ст. 9 Закона РК от 16 июля 1999 года «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции», а также Правил оформления сопроводительных накладных на этиловый спирт и (или) алкогольную продукцию, утвержденных Постановлением Правительства РК № 1571 от 21 декабря 2011 года.

В судебном заседании представитель ИП вину в совершении правонарушения признал.

Костанайский районный суд постановил взыскать с предпринимателя штраф в размере 360 750 тенге,  а также конфисковать в доход государства изъятую у ИП алкогольную продукцию. Сумма административного штрафа сокращена на 30% - до 252 525  тенге - в связи с признанием вины, что послужило смягчающим обстоятельством.
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§ Обликоморале
Re: 250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4837
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 19.06.18 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:-)
Не Добринцоффа ли хлопнули?
'' погнавщегося за сверхприбылью '' :lol:
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* Добринцофф
Re: 250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6090
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 19.06.18 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не Добринцоффа ли хлопнули?
'' погнавщегося за сверхприбылью

Меня ещё лет пять назад по этой же статье хлопнули,после этого документы на каждую бутылку с поставщиков требую.
Профайл

§ Seviriya
Re: 250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит...
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 116
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 19.06.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Меня ещё лет пять назад по этой же статье хлопнули

пять лет назад трава была зеленее и солнце ярче и вообще были мысли про СССР :-P :-P :-P :-P :-P :-P :-P
Профайл

§ Маркс
Re: 250 тыс тенге штрафа за 16 бутылок пива заплатит...
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 19.06.18 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не Добринцоффа ли хлопнули?

Не Добринцофф ли конкурентов убирает?
Должен остаться только один - горец монополист.
Профайл




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