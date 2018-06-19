Первый этап чемпионата РК по картингу прошёл в Костанае

Республиканские соревнования картингистов провели на специализированной трассе в районе Костанай-2 с 15-го по 17 июня. Участие в них приняли более 20 гонщиков из Караганды, Кызылорды, Костаная и Рудного.

- Это чемпионат РК в национальных классах, всего 3 этапа, все буду проходить здесь, в Костанае, так как других картодромов нет, - сообщил "НГ" старший тренер Костанайской области по картингу Валерий СУБАЧ. - Правда, есть ещё картодром в Алматы, но они нас туда не приглашают, они идут классом выше, у них в основном турниры международного класса. К ним можно, конечно, выезжать, но техника пока не позволяет, да и финансово это очень затратно. База наша находится в Рудном. Нам бы сменить бы парк, добавить новой техники, а старая пошла бы на обучение молодёжи.

Все участники привезли машины своим транспортом. Цена одного нового картинга - от 5 000 до 10 000 евро. Энтузиастов поддерживают в основном частные спонсоры, да родители спортсменов не остаются в стороне.

17-летний рудничанин Александр АНДРЕЕВ стал серебряным призёром первого этапа чемпионата РК в разделе "Союзный Ю". Причем первые три круга гонки он лидировал, но потом у карта оторвалась педаль.

- Посмотрел, в чём проблема, быстро сориентировался, понял что отсутствует педаль, не выдержала. Это технический момент, - объяснил Андрей "НГ" после финиша. - Обидно немного, но это спорт. Я занимаюсь картингом уже 4 года, у меня 1-й юношеский разряд. В позапрошлом году стал бронзовым призёром чемпионата РК. Учусь в Рудном, в школе № 13, иду в 11-й класс. Дальше хочу поступить в институт, стать тренером. Нашему тренеру сейчас тяжело. Большинство машин он приобретает за свой счёт, от нас требуется только тренироваться. Поэтому мы так скромно поживаем, у нас нет хороших запчастей. Вот, например, у карагандинской команды целая спортивная школа. У них видно финансирование, вы посмотрите сами - все картинги красивые, которые стоят по несколько тысяч евро. У нас ни одного такого нет. Мой картинг - самый новый из наших, но ему уже тоже пятый год идёт. Хочется, конечно, идти дальше по карьерной лестнице: "Формула Студент", "Формула 3 и 4". "Формула 1 и 2" - это уже недосягаемые мечты.

Цена одного комплекта резины на леговой автомобиль в среднем начинается от 60 000 тенге, на картинг же - от 100 000. Так что картингом в Костанайской области занимаются фанаты этого вида спорта.

Результаты турнира будут учитываться при подведении итогов чемпионата после всех трех этапов.