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Vital
Флуд и оффтопик (часть 3)
Лиля. Если не трудно. Вернее я тебя прошу . Скинь по новому свой номер. Не сохранился он у меня. Я же знаю тебя ты ж не обидишь меня. Ты только на форуме жеская а в душе мягкая. Жду.
18.06.18 22:00
Vital
Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Нг. Если интереснно. У меня есть ролики на васап могу скинуть. В плане том что б инфа была полная. Правда там маты. Я думаю вы спрааитесь
18.06.18 21:54
Menden1968
Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Что то он не так там приварил рельсу. Марик так у вас рельсы не сваривают не позваляет температурный режим...у нас в Европе это делают.Давай другую версию.
18.06.18 21:48
Ваш земляк
"Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу быстрого приготовления
Поседел и облысел Умирзак Естаевич...По мне, так лучший из всех акимов Кустанайской области.
18.06.18 21:44
Menden1968
"Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу быстрого приготовления
В 90е я тоже её сьел немерное количество когда в машине жил...
18.06.18 21:43
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Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу

Tengrinews.kz

18 июня 2018, 17:14 |  Происшествия

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек прокомментировал происшествие со сходом вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Астаны в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На месте работает комиссия, расследование продолжается. С утра проводился эксперимент. Разные версии обсуждаются в прессе, что якобы возможно было (столкновение - прим.автора). Сегодняшний эксперимент исключает эту возможность предварительно. То есть рассматриваются все возможные варианты. Сегодня были визуальные съемки, окончены, инструментальные съемки ведутся", - заявил министр Женис Касымбек в кулуарах форума "Конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей" в Астане.

Он отметил, что на участке, где произошло ЧП, движение восстановлено.

"Там двухпутное движение, по одному пути перевозки продолжались. Сейчас все отставания графика исключены полностью. Движение восстановлено и по этим путям уже сегодня должны начаться восстановительные работы. По итогам работы комиссии мы дадим официально все материалы", - сказал Касымбек.

Он также отметил, что специальная комиссия определит правильность действий машиниста поезда.

"Сейчас вам никто не скажет, правильно он действовал или нет. Любое транспортное средство, железнодорожный пассажирский состав, естественно, проходит все межремонтные и другие мероприятия. Эти требования очень жестко исполняются. Раз поезд был в рейсе, значит он был технически исправен", - сказал Касымбек, отвечая на вопрос о техническом состоянии поезда.

17 июня, около 13.25, в Жамбылской области пассажирский поезд сообщением Астана - Алматы № 9 "Байтерек" сошел с рельсов близ станции Шу. В результате происшествия 11 человек пострадали, погиб 12-летний ребенок.

Позже в нацкомпании КТЖ создали комиссию для выяснения причин крушения поезда.
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Комментарии к новости
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§ drakon
Re: Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14008
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 18.06.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не - понял. Причём тут министр по
Инвестициям и развитию. И крушение
поезда?... :-o
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§ Menden1968
Re: Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу

Так где версиии?Два раза перечитал так и не понял...одно что локо будут ещё раз проверять.Может машинист не правильно повернял руль...насколько знаю руля у локо нет.Скорее дело в ж.д. полотне.
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§ 112
Re: Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13134
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скорее тот сварной виноват, из за которого бедным монополистам пришлось поднять цены на бензин и дизтопливо..
Что то он не так там приварил рельсу..
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§ Menden1968
Мenden1968
Menden1968


(Пользователи)
Сообщений: 14
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что то он не так там приварил рельсу.

Марик так у вас рельсы не сваривают не позваляет температурный режим.....у нас в Европе это делают.Давай другую версию.
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§ Vital
Re: Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5623
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 18.06.18 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нг. Если интереснно. У меня есть ролики на васап могу скинуть. В плане том что б инфа была полная. Правда там маты. Я думаю вы спрааитесь
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