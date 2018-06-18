Касымбек рассказал о версиях причин крушения поезда в Шу

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек прокомментировал происшествие со сходом вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Астаны в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На месте работает комиссия, расследование продолжается. С утра проводился эксперимент. Разные версии обсуждаются в прессе, что якобы возможно было (столкновение - прим.автора). Сегодняшний эксперимент исключает эту возможность предварительно. То есть рассматриваются все возможные варианты. Сегодня были визуальные съемки, окончены, инструментальные съемки ведутся", - заявил министр Женис Касымбек в кулуарах форума "Конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей" в Астане.

Он отметил, что на участке, где произошло ЧП, движение восстановлено.

"Там двухпутное движение, по одному пути перевозки продолжались. Сейчас все отставания графика исключены полностью. Движение восстановлено и по этим путям уже сегодня должны начаться восстановительные работы. По итогам работы комиссии мы дадим официально все материалы", - сказал Касымбек.

Он также отметил, что специальная комиссия определит правильность действий машиниста поезда.

"Сейчас вам никто не скажет, правильно он действовал или нет. Любое транспортное средство, железнодорожный пассажирский состав, естественно, проходит все межремонтные и другие мероприятия. Эти требования очень жестко исполняются. Раз поезд был в рейсе, значит он был технически исправен", - сказал Касымбек, отвечая на вопрос о техническом состоянии поезда.

17 июня, около 13.25, в Жамбылской области пассажирский поезд сообщением Астана - Алматы № 9 "Байтерек" сошел с рельсов близ станции Шу. В результате происшествия 11 человек пострадали, погиб 12-летний ребенок.

Позже в нацкомпании КТЖ создали комиссию для выяснения причин крушения поезда.