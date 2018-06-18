Выставка казахстанских художников, посвященная 20-летию Астаны, открылась в Костанае
Екатерина КИЗЯЕВА
Алена УНГЕФУГ
Творческий проект "Ақтілікпен, Астана" призван продемонстрировать развитие художественного искусства столицы Казахстана. Выставка в рамках данного проекта открылась сегодня, 18 июня, в картинной галлерее Костаная.
Экспозицию уже увидели жители шести областей. Организаторы планируют объехать всю страну.
- За 26 лет независимости это первая выставка, которая выезжает в регионы, - сообщила "НГ" руководитель отдела по организации выставок Дворца независимости Айнур АБУЛХАИРОВА. - Мы открылись в Актобе 12 мая, уже побывали в Уральске, Атырау, Актау, Петропавловске, Кокшетау и вот приехали к вам. Наша главная цель - показать достижения Астаны в изобразительном искусстве, и те картины , что за 10 лет собрал Дворец независимости в своем фонде. Ожидаем, что принесем всем жителям эстетическое удовольствие.
На выставке представлены около 60 картин таких художников, как Кульбатыров, Смагулов, Бекеев, Аллабергенов, а также две скульптуры астанинских художников - Ермекова и Смагулова.
- Впечатления прекрасные, богатая выставка - содержанием, манерой исполнения, обилием мастеров, - поделилась с "НГ" Лидия МАСЛЮК, бывший руководитель Костанайского выставочного зала, а ныне - пенсионерка. - Выделить какую-то одну из картин невозможно. Каждая хороша, каждая достойна, по-разному написана и представлена разными авторами, в каждую можно всмотреться и найти что-то для себя.
- Здесь более глубокий взгляд, потому что есть такие работы, связанные с историческим прошлым, с бытовыми особенностями. Я многое подчерпнул на этой выставке, - сказал костанаец Аркадий ДЕНИСОВ. - Здесь есть одна довольно воздушная картина, мне она очень понравилась тем, что отличается от остальных и не давит на психику.
- Какое разнообразие жанров, цветового режима! - поделилась впечатлениями лауреат премии Клуба меценатов Тамара КОРОЛЕВА. - Хочется стоять, вникать, размышлять о красоте казахстанских пейзажей. Такое мероприятие обогащает, оставляет глубокий след в душе и сердце, направляет на нравственные и патриотические чувства и любовь к своему народу.
Костанайцы смогут посмотреть выставку казахстанских художников до 20 июня. Затем она отправится в Караганду, Павлодар, Усть-Каменогорск, Семей, Тараз, Кызылорду, Шымкент, Талдыкорган и завершит маршрут в Алматы.
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