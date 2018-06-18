 
Форум
Алиса
Автобусы с видеокамерами и дома с консьержами: как в Костанайской области собираются бороться с кражами
На данный момент всего 900 из 84 992 квартир и домов областного центра оборудованы видеокамерами и толку?)) НУ установили в подъезде камеру, так она хронически отключена.
18.06.18 15:25
alex_60
Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о падении курса тенге
///Другим фактором является повышение ставок ФРС США, в результате вполне ожидаемо наблюдаются укрепление доллара США на мировых рынках и незначительный отток капитала с развивающихся рынков./// ну...
18.06.18 14:56
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
#ЧМ2018 Тренер Сборной Панамы пообещал набрифинге для журналистов: если его команда выйдет из группы на ЧМ, выпить две бутылки водки! 🥃 Наш человек 8-)
18.06.18 14:08
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Поезд, это еще при сербах скорей всего было. Мясо жарят, ну так вотку надо же закусывать, это не пиво с сосиськами. Бульба у вас знатная. Мы пока на подножном - лук, укроп, салат, редиско.
18.06.18 14:02
Volonter
Жаба, НЛО и острый шлангит: Зачем медики говорят жаргонами
скорости коммуникации врачей Источник:www.ng.kz сомнительная отговорка, ведь многие слова длиннее "оригинальных" понятий... Некоторые "профессионализмы" откровенно обидные,...
18.06.18 14:01
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Автобусы с видеокамерами и дома с консьержами: как в Костанайской области собираются бороться с кражами

Ольга ЛИХОГРАЙ

18 июня 2018, 15:21 |  Государство

Карманные и квартирные кражи занимают 70% от общего числа преступлений, совершенных в Костанайской области. Из 183 карманных краж, которые произошли за несколько последних дней, 62 были совершены в автобусах. Об этом сегодня, 18 июня, на совещании в акимате Костаная сообщил первый заместитель начальника ДВД Костанайской области Жанболат УЛЬЖАБАЕВ.

- Обстановка в области стабильная, обстановку держим, - заверил полковник полиции. - С начала этого года зарегистрировано 7 695 преступлений, что на 10% ниже, чем за тот же период прошлого года. Но из этого количества преступлений 70% составляют имущественные кражи - из квартир, домов, карманов и так далее. Чтобы сбить вал краж имущественного направления, надо работать.

Эти слова были адресованы руководителям фирм-перевозчиков и председателям ПКСК, которые присутствовали в зале.

- С начала года у нас произошло 4 318 краж, вдумайтесь в эту цифру! - сказал Ульжабаев. - Из них 1 175 - квартирные. Все потерпевшие хотят, чтобы их кражи раскрывались быстро. Как мы работаем, как раскрываем - потерпевшим все равно, главное, чтобы мы своевременно удовлетворяли их просьбы и требования. По программе «Безопасный двор» было установлено 211 камер в 60-ти дворах, но этого не хватает. В последнее время участились кражи, которые совершают гастролеры из соседних областей и России. В связи с этим мы предлагаем программу «Безопасные квартиры».

Заместитель начальника ДВД разъяснил суть программы: жители домов и дворов, в которых нет видеокамер, «если они, конечно, захотят», будут платить в ПКСК чуть больше, а за эти деньги кооперативы установят видеокамеры, которые будут подключены к централизованному пульту полиции.

- Таким образом безопасность дворов, подъездов и квартир будут обеспечивать не только полицейские, но и сотрудники ПКСК, - пояснил Ульжабаев. - Второй момент - в Костанае нужно проектировать и строить дома с кабинетами для консьержей на первых этажах. Консьержи очень часто помогают в раскрытии квартирных краж. Но пока консьержей нет, нужны видеокамеры. На данный момент всего 900 из 84 992 квартир и домов областного центра оборудованы видеокамерами. Всего лишь 1% - это очень мало.

Из 397 автобусов видеокамеры есть только в 8-ми. Представитель ДВД рекомендовал перевозчикам установить системы видеобнаблюдения, потому что большая часть карманных краж совершается именно в автобусах.

- Вопросы с кражами очень серьезные, но с установкой видеокамер в автобусах в августе этого года проблема будет решена, - отметил заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Мы будем проводить тендер среди автобусных перевозчиков на ближайшие 4 года и одним из обязательных условия будет стопроцентное оборудования автобусов видеокамерами. Так что этот вопрос мы снимем.

По вопросу установки видеокамер в подъездах и дворах Ульжабаев попросил председателей ПКСК найти время, чтобы объяснить жильцам суть программы.

Фото пресс-службы ДВД Костанайской области
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.06.18 16:07 "Учитывая неоднократные обращения" - проблему электрификации дачных обществ прокомментировал аким Костанайского района
18.06.18 14:48 Выставка казахстанских художников, посвященная 20-летию Астаны, открылась в Костанае
18.06.18 11:09 Могилу красноармейца, призванного Кустанайским РВК, нашли поисковики из Белоруссии
18.06.18 10:53 "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу быстрого приготовления
18.06.18 09:35 Казахстанский супертяж одержал досрочную победу в андеркарте боя чемпиона WBA
17.06.18 21:09 Дубль Нургалиева помог "Тоболу" победить "Атырау"
17.06.18 19:40 Видео боя,в котором Иван Дычко нокаутировал экс-претендента на титул WBA
17.06.18 18:25 Подозрительный чемодан стал причиной мобилизации экстренных служб в Костанае
17.06.18 15:12 Пассажирский поезд сошел с рельсов в Чу
17.06.18 14:53 Жаба, НЛО и острый шлангит: Зачем медики говорят жаргонами

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ Алиса
Re: Автобусы с видеокамерами и дома с консьержами: как в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 18.06.18 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
На данный момент всего 900 из 84 992 квартир и домов областного центра оборудованы видеокамерами

и толку?)) НУ установили в подъезде камеру, так она хронически отключена.
Профайл

* Seviriya
Автобусы с видеокамерами и дома с консьержами: как в Костанайской области собираются бороться с кражами
Seviriya


(Пользователи)
Сообщений: 109
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 18.06.18 - 16:07
Комментарий проходит проверку.
Профайл




Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 2
Всего: 176

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх