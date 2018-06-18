Автобусы с видеокамерами и дома с консьержами: как в Костанайской области собираются бороться с кражами

Карманные и квартирные кражи занимают 70% от общего числа преступлений, совершенных в Костанайской области. Из 183 карманных краж, которые произошли за несколько последних дней, 62 были совершены в автобусах. Об этом сегодня, 18 июня, на совещании в акимате Костаная сообщил первый заместитель начальника ДВД Костанайской области Жанболат УЛЬЖАБАЕВ.

- Обстановка в области стабильная, обстановку держим, - заверил полковник полиции. - С начала этого года зарегистрировано 7 695 преступлений, что на 10% ниже, чем за тот же период прошлого года. Но из этого количества преступлений 70% составляют имущественные кражи - из квартир, домов, карманов и так далее. Чтобы сбить вал краж имущественного направления, надо работать.

Эти слова были адресованы руководителям фирм-перевозчиков и председателям ПКСК, которые присутствовали в зале.

- С начала года у нас произошло 4 318 краж, вдумайтесь в эту цифру! - сказал Ульжабаев. - Из них 1 175 - квартирные. Все потерпевшие хотят, чтобы их кражи раскрывались быстро. Как мы работаем, как раскрываем - потерпевшим все равно, главное, чтобы мы своевременно удовлетворяли их просьбы и требования. По программе «Безопасный двор» было установлено 211 камер в 60-ти дворах, но этого не хватает. В последнее время участились кражи, которые совершают гастролеры из соседних областей и России. В связи с этим мы предлагаем программу «Безопасные квартиры».

Заместитель начальника ДВД разъяснил суть программы: жители домов и дворов, в которых нет видеокамер, «если они, конечно, захотят», будут платить в ПКСК чуть больше, а за эти деньги кооперативы установят видеокамеры, которые будут подключены к централизованному пульту полиции.

- Таким образом безопасность дворов, подъездов и квартир будут обеспечивать не только полицейские, но и сотрудники ПКСК, - пояснил Ульжабаев. - Второй момент - в Костанае нужно проектировать и строить дома с кабинетами для консьержей на первых этажах. Консьержи очень часто помогают в раскрытии квартирных краж. Но пока консьержей нет, нужны видеокамеры. На данный момент всего 900 из 84 992 квартир и домов областного центра оборудованы видеокамерами. Всего лишь 1% - это очень мало.

Из 397 автобусов видеокамеры есть только в 8-ми. Представитель ДВД рекомендовал перевозчикам установить системы видеобнаблюдения, потому что большая часть карманных краж совершается именно в автобусах.

- Вопросы с кражами очень серьезные, но с установкой видеокамер в автобусах в августе этого года проблема будет решена, - отметил заместитель акима Костаная Олжас НУРГАЛИЕВ. - Мы будем проводить тендер среди автобусных перевозчиков на ближайшие 4 года и одним из обязательных условия будет стопроцентное оборудования автобусов видеокамерами. Так что этот вопрос мы снимем.

По вопросу установки видеокамер в подъездах и дворах Ульжабаев попросил председателей ПКСК найти время, чтобы объяснить жильцам суть программы.

Фото пресс-службы ДВД Костанайской области

