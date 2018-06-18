Могилу красноармейца, призванного Кустанайским РВК, нашли поисковики из Белоруссии
Татьяна НАЗАРУК
Информацию о нашем земляке в книге погребения, куда занесены имена погибших солдат в период с 14 августа 1943 по 5 августа 1944 года, нашел поисковик из Белоруссии Сергей ТАГАЕВ.
Среди красноармейцев из Украины, России и других областей Казахстана там значится Алексей Семенович Гризанков, родившийся в Кустанайском районе в 1925 году. Число и месяц рождения неизвестны. Солдат был призван Кустанайским РВК на службу в стрелковой дивизии. Точная дата отправки на фронт в документах не указывается.
- Я обнаружил его в Книге погребения 139 стрелковой дивизии, - написал «НГ» Сергей Тагаев. - Погиб солдат 26 июня 1944 года в звании сержанта.
После войны Алексей Гризанков был захоронен в деревне Удовск Чаусского района Могилевской области в Белоруссии. В 50-е годы могилу перенесли в деревню Самулки, которая также находится в Чаусском районе.
Имя костанайца увековечено в Книге памяти Чаусского района на 304 странице. Однако там его фамилия записана с ошибкой.
- Казахская община Москвы готова оказать всяческое содействие родственникам этого солдата при их проезде в Белоруссию через Москву, - сообщил «НГ» заместитель председателя совета Казахской национальной культурной автономии Москвы Асылбек ТОЛЕШОВ. - Мы можем их встретить и проводить. Связываться нужно с Сергеем Тагаевым или со мной по адресам: tagaev64@mail.ru или tolesh@mail.ru.
Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=29767встретить и проводить, в случае нахождения родных солдата, при проезде в Белоруссию. через Москву. Связываться нужно С Сергеем Тагаевым или со мной.Это уже не первый случай, когда именно в Чаусском районе Могилевской области поисковики находят солдат из Костанайской области.
От редакции:
Если вам что-либо известно о родственниках этого солдата, сообщите в редакцию «НГ» по тел.: 53-69-95, 53-51-51, по адресу: 110003, Костанай, ул. Майлина, 2/3, ng@ng.kz или на сайте www.ng.kz.
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