 
Форум
Алиса
Автобусы с видеокамерами и дома с консьержами: как в Костанайской области собираются бороться с кражами
На данный момент всего 900 из 84 992 квартир и домов областного центра оборудованы видеокамерами и толку?)) НУ установили в подъезде камеру, так она хронически отключена.
18.06.18 15:25
alex_60
Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о падении курса тенге
///Другим фактором является повышение ставок ФРС США, в результате вполне ожидаемо наблюдаются укрепление доллара США на мировых рынках и незначительный отток капитала с развивающихся рынков./// ну...
18.06.18 14:56
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
#ЧМ2018 Тренер Сборной Панамы пообещал набрифинге для журналистов: если его команда выйдет из группы на ЧМ, выпить две бутылки водки! 🥃 Наш человек 8-)
18.06.18 14:08
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Поезд, это еще при сербах скорей всего было. Мясо жарят, ну так вотку надо же закусывать, это не пиво с сосиськами. Бульба у вас знатная. Мы пока на подножном - лук, укроп, салат, редиско.
18.06.18 14:02
Volonter
Жаба, НЛО и острый шлангит: Зачем медики говорят жаргонами
скорости коммуникации врачей Источник:www.ng.kz сомнительная отговорка, ведь многие слова длиннее "оригинальных" понятий... Некоторые "профессионализмы" откровенно обидные,...
18.06.18 14:01
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

"Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу быстрого приготовления

18 июня 2018, 10:53 |  Государство

Министерство сельского хозяйства провело отчетную встречу с населением, где обсуждали основные направления развития отрасли. Граждане интересовались, как получить кредиты для открытия своего бизнеса, начать экспортировать и какие направления сельского хозяйства лучше развивать, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы МСХ РК

В холле киноконцертного зала расположилась сельскохозяйственная выставка. Производители из разных регионов страны представляли свою продукцию заместителю премьер-министра - министру сельского хозяйства Умирзаку Шукееву и даже предлагали ее попробовать.

Здесь предлагали отведать рыбу, молоко, мясную продукцию, ягоды и овощи. "Лучше журналистам показать. Я-то все это видел", - сказал министр.

Шукеев интересовался, как идут продажи, увеличился ли спрос, расширилась ли география продаж. Здесь же министр угостил журналистов мороженым из кумыса.

Каждый представитель той или иной компании старался угостить заместителя премьера. Кто-то из молочной компании все-таки уговорил министра продегустировать молоко. Сказали, что оно без вкуса, запаха, гипоаллергенное и сделано по голландско-итальянской технологии.

Чуть дольше Шукеев провел у стойки с лапшой быстрого приготовления. Журналисты поинтересовались у министра, ел ли он когда-нибудь такую лапшу.

"Да, конечно. Много раз причем", - ответил глава Минсельхоза. По его словам, в гостиницах Японии даже подают лапшу премиум-класса. "

Это очень популярная продукция. Если мы хотим заниматься экспортом, нам нужно на такие виды переходить", - сказал Шукеев. Он акцентировал внимание на необходимости переходить на глубокую переработку зерна.

"Можно сказать, что это выход. Чем миллионами тонн толкаться на рынках, пытаться вывести зерно, надо такую продукцию выпускать", - рекомендовал министр.

На выставку из южных регионов Казахстана привезли арбузы, дыни, клубнику, черешню, яблоки. Выставка проходила в послеобеденное время. Тем, кто не успел пообедать, можно было угоститься уже запаренной лапшой быстрого приготовления, баурсаками, кусочками казахстанского сыра. А вот фруктами не угощали, даже продать организаторы не захотели - сказали, что кому-то подарят.

Фото пресс-службы МСХ РК
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
18.06.18 16:07 "Учитывая неоднократные обращения" - проблему электрификации дачных обществ прокомментировал аким Костанайского района
18.06.18 15:21 Автобусы с видеокамерами и дома с консьержами: как в Костанайской области собираются бороться с кражами
18.06.18 14:48 Выставка казахстанских художников, посвященная 20-летию Астаны, открылась в Костанае
18.06.18 11:09 Могилу красноармейца, призванного Кустанайским РВК, нашли поисковики из Белоруссии
18.06.18 09:35 Казахстанский супертяж одержал досрочную победу в андеркарте боя чемпиона WBA
17.06.18 21:09 Дубль Нургалиева помог "Тоболу" победить "Атырау"
17.06.18 19:40 Видео боя,в котором Иван Дычко нокаутировал экс-претендента на титул WBA
17.06.18 18:25 Подозрительный чемодан стал причиной мобилизации экстренных служб в Костанае
17.06.18 15:12 Пассажирский поезд сошел с рельсов в Чу
17.06.18 14:53 Жаба, НЛО и острый шлангит: Зачем медики говорят жаргонами

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.

§ 112
Re: "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Епонская лапша конечно же это не плохо..
Он все ел и все видел..
Бедные журналисты в своей жизни ничего..
Тогда каково нам тут на окраине, ни епонской лапши ни рыбы, кстати которую привозят под пиво, дороже мяса даже стоит..
Наверно Епонская?
Профайл

§ 112
Re: "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 13123
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 18.06.18 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Килька..
Если она с Каспия, то обязательно с серой или другими сопутствующими от нефти материалами, потому ее сразу маринуют и в банки..
Где Епонская килька?
Профайл

§ bgb
Re: "Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу...
bgb


(Пользователи)
Сообщений: 3804
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 18.06.18 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Где Епонская килька?[/
в епонии)))
Профайл




Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 173
Пользователей: 2
Всего: 175

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх