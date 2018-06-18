"Много раз". Шукеев рассказал, как ел лапшу быстрого приготовления

Министерство сельского хозяйства провело отчетную встречу с населением, где обсуждали основные направления развития отрасли. Граждане интересовались, как получить кредиты для открытия своего бизнеса, начать экспортировать и какие направления сельского хозяйства лучше развивать, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В холле киноконцертного зала расположилась сельскохозяйственная выставка. Производители из разных регионов страны представляли свою продукцию заместителю премьер-министра - министру сельского хозяйства Умирзаку Шукееву и даже предлагали ее попробовать.

Здесь предлагали отведать рыбу, молоко, мясную продукцию, ягоды и овощи. "Лучше журналистам показать. Я-то все это видел", - сказал министр.

Шукеев интересовался, как идут продажи, увеличился ли спрос, расширилась ли география продаж. Здесь же министр угостил журналистов мороженым из кумыса.

Каждый представитель той или иной компании старался угостить заместителя премьера. Кто-то из молочной компании все-таки уговорил министра продегустировать молоко. Сказали, что оно без вкуса, запаха, гипоаллергенное и сделано по голландско-итальянской технологии.

Чуть дольше Шукеев провел у стойки с лапшой быстрого приготовления. Журналисты поинтересовались у министра, ел ли он когда-нибудь такую лапшу.

"Да, конечно. Много раз причем", - ответил глава Минсельхоза. По его словам, в гостиницах Японии даже подают лапшу премиум-класса. "

Это очень популярная продукция. Если мы хотим заниматься экспортом, нам нужно на такие виды переходить", - сказал Шукеев. Он акцентировал внимание на необходимости переходить на глубокую переработку зерна.

"Можно сказать, что это выход. Чем миллионами тонн толкаться на рынках, пытаться вывести зерно, надо такую продукцию выпускать", - рекомендовал министр.

На выставку из южных регионов Казахстана привезли арбузы, дыни, клубнику, черешню, яблоки. Выставка проходила в послеобеденное время. Тем, кто не успел пообедать, можно было угоститься уже запаренной лапшой быстрого приготовления, баурсаками, кусочками казахстанского сыра. А вот фруктами не угощали, даже продать организаторы не захотели - сказали, что кому-то подарят.

Фото пресс-службы МСХ РК