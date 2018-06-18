Дубль Нургалиева помог "Тоболу" победить "Атырау"

Футболисты "Атырау" проиграли "Тоболу" в домашнем матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.





Игра проходила сегодня, 17 июня, и завершилась со счетом 0:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.



Оба гола "Тобола" забил Азат Нургалиев. Полузащитник и капитан костанайцев отличился на 65-й и 84-й минутах. Вдобавок "Атырау" доигрывал матч в меньшинстве - полузащитник Алтынбек Сапаров на 87-й минуте сфолил в самом центре поля и покинул поле.

Для "Тобола" эта победа стала девятой в КПЛ-2018, а "Атырау" потерпел седьмое поражение. С 28 очками костанайцы идут третьими, а "нефтяники" с 11 баллами занимают десятую строчку в таблице КПЛ.