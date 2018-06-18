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18.06.18 00:42
yudjin
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
матч немцев и мексиканцев пока самый интересных из сыгранных на чемпионате. смотрели с братом... я - здесь, он в германии при этом на связи по ватсапу были. Грит, немцы традиционно поукрашали...
17.06.18 23:02
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
что то по статистике предыдущие чемпионы мира из группы не выходят вроде.
17.06.18 22:55
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
отличный матч. мексиканцы пару могли вкатить.еще. входили двоем, втроем на одного защитника.
17.06.18 22:54
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Еще Бразилия впереди. Если и их накажут швейцарцы, это будет что то.
17.06.18 22:53
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Дубль Нургалиева помог "Тоболу" победить "Атырау"

Vesti.kz

17 июня 2018, 21:09 |  Спорт

Футболисты "Атырау" проиграли "Тоболу" в домашнем матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz



Игра проходила сегодня, 17 июня, и завершилась со счетом 0:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь

Оба гола "Тобола" забил Азат Нургалиев. Полузащитник и капитан костанайцев отличился на 65-й и 84-й минутах. Вдобавок "Атырау" доигрывал матч в меньшинстве - полузащитник Алтынбек Сапаров на 87-й минуте сфолил в самом центре поля и покинул поле. 

Для "Тобола" эта победа стала девятой в КПЛ-2018, а "Атырау" потерпел седьмое поражение. С 28 очками костанайцы идут третьими, а "нефтяники" с 11 баллами занимают десятую строчку в таблице КПЛ.
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§ alex_60
Re: Дубль Нургалиева помог "Тоболу" победить...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 370
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 17.06.18 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в это время Тобол побеждает на выезде у Атырау.
тоже важно.
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