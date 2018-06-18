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Дубль Нургалиева помог "Тоболу" победить "Атырау"
Vesti.kz
17 июня 2018, 21:09 | Спорт
Футболисты "Атырау" проиграли "Тоболу" в домашнем матче 14-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 17 июня, и завершилась со счетом 0:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
Оба гола "Тобола" забил Азат Нургалиев. Полузащитник и капитан костанайцев отличился на 65-й и 84-й минутах. Вдобавок "Атырау" доигрывал матч в меньшинстве - полузащитник Алтынбек Сапаров на 87-й минуте сфолил в самом центре поля и покинул поле.
Для "Тобола" эта победа стала девятой в КПЛ-2018, а "Атырау" потерпел седьмое поражение. С 28 очками костанайцы идут третьими, а "нефтяники" с 11 баллами занимают десятую строчку в таблице КПЛ.
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