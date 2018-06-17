 
Форум
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Коротко о мексиканских болельщикахЪ. b.radikal.ru
17.06.18 20:59
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
И нате, новость очередная из страны за океяном. В США введут пошлины на студентов из Индии «Мне надоело смотреть на этих смуглых парней в университетских аудиториях. Это какая-то диверсия против...
17.06.18 20:54
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Братушки красавы. Ждем мексиканцев с немцами. Я сегодня за сомбреро. 3:2. Электрон, мы по разные стороны барикад. :lol: :-P
17.06.18 20:49
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3)
Kairat stayer: Хамишь и дальше парниша. :lol: У нас вроде адын есть семи пядей во лбу, по ходу соревноваться с ним будешь. Вот я одного еще не пойму, ты почему до сих пор не в Америке. И меня...
17.06.18 20:46
Dron
ДТП на федоровской трассе
Хорошая такая обрезная доска
17.06.18 20:34
Taurus
Флуд и оффтопик (14735)
Продолжение темы здесь
11.01.14 17:09
Taurus
Флуд и оффтопик (часть 2) (13610)
Продолжение темы здесь
01.04.17 21:52
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (12524)
:lol: Глава МВД Великобритании стал жертвой уличных грабителей. Глава МВД, Карл, ой, Дракоша. Еще страшней стало. Чего это в старой доброй Европе творится.
17.06.18 17:54
Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 3) (12070)
И нате, новость очередная из страны за океяном. В США введут пошлины на студентов из Индии «Мне надоело смотреть на этих смуглых парней в университетских аудиториях. Это какая-то диверсия против...
17.06.18 20:54
Rexyn
Ваши вопросы редакции и сообществу (2613)
Маркс: Вроде бы являюсь пользователем, но почему-то не могу редактировать свои собственные сообщения. Может быть изменились правила и эта привилегия только у полноправных? Да, действительно эта...
11.06.18 14:57
Перейти в форум »
 

Читательский рейтинг

Видео боя,в котором Иван Дычко нокаутировал экс-претендента на титул WBA

Vesti.kz

17 июня 2018, 19:40 |  Спорт

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко нокаутировал американца Майкла Марроне, передает корреспондент Vesti.kz



Бой проходил в рамках вечера бокса Сент-Питерсберге (штат Флорида, США) и завершился уже в первом раунде досрочной победой Дычко

Теперь в активе небитого Дычко - шесть побед, все из которых он одержал нокаутами, а Марроне потерпел девятое поражение в карьере и восьмое досрочное при 21-й победе.

32-летний Маронне известен как бывший претендент на титул WBA в первом тяжелом весе. В 2011 году он спустился в первый тяжелый вес для боя с чемпионом мира Гильермо Джонсом, но панамец нокаутировал американца в шестом раунде. После этого поражения Марронне взял трехлетнюю паузу и победно вернулся в сентябре 2014 года. Затем американец провел четыре боя, в которых потерпел четыре досрочных поражения, в том числе от экс-чемпиона Шэннона Бриггса.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
17.06.18 18:25 Подозрительный чемодан стал причиной мобилизации экстренных служб в Костанае
17.06.18 15:12 Пассажирский поезд сошел с рельсов в Чу
17.06.18 14:53 Жаба, НЛО и острый шлангит: Зачем медики говорят жаргонами
17.06.18 13:59 В каких местах нельзя курить, а в каких не запрещается законом
17.06.18 12:56 Что в Костанайской области понимают под женским предпринимательством, показали на выставке
17.06.18 11:49 Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о падении курса тенге
17.06.18 11:19 План отключения электричества опубликовал акимат Костаная
17.06.18 10:54 Иван Дычко в первом раунде нокаутировал экс-претендента на титул WBA
17.06.18 10:28 Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ
16.06.18 22:40 О специальном налоговом режиме для самозанятых подробно рассказали в Минтруда

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация
 
 
 
 
Быстрее не бывает
Реклама
  
 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 151
Пользователей: 1
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх