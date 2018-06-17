Видео боя,в котором Иван Дычко нокаутировал экс-претендента на титул WBA

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко нокаутировал американца Майкла Марроне, передает корреспондент Vesti.kz.





Бой проходил в рамках вечера бокса Сент-Питерсберге (штат Флорида, США) и завершился уже в первом раунде досрочной победой Дычко



Теперь в активе небитого Дычко - шесть побед, все из которых он одержал нокаутами, а Марроне потерпел девятое поражение в карьере и восьмое досрочное при 21-й победе.

32-летний Маронне известен как бывший претендент на титул WBA в первом тяжелом весе. В 2011 году он спустился в первый тяжелый вес для боя с чемпионом мира Гильермо Джонсом, но панамец нокаутировал американца в шестом раунде. После этого поражения Марронне взял трехлетнюю паузу и победно вернулся в сентябре 2014 года. Затем американец провел четыре боя, в которых потерпел четыре досрочных поражения, в том числе от экс-чемпиона Шэннона Бриггса.