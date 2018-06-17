Подозрительный чемодан стал причиной мобилизации экстренных служб в Костанае
Ольга ЛИХОГРАЙ
Сообщение об оставленном на верхней оптовке Центрального рынка Костаная чемодане поступило сегодня, 17 июня, около 16.30.
Фото из архива "НГ"
Район верхней оптовки оцепили полицейские, к месту были стянуты все экстренные службы: пожарные, машины скорой помощи.
- В итоге чемодан осмотрели, он оказался пустым, - сообщила "НГ" пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - Ничего подозрительного не обнаружили, кто его оставил - пока непонятно.
После оперативных мероприятий оцепление сняли.
С начала года это уже не первое сообщение о подозрительных предметах, из-за которых полицейским приходится экстренно реагировать. В апреле был оцеплен центр Костаная из-за пустой обувной коробки, в мае - район КЖБИ из-за пустого пакета.
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