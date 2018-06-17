Подозрительный чемодан стал причиной мобилизации экстренных служб в Костанае

Сообщение об оставленном на верхней оптовке Центрального рынка Костаная чемодане поступило сегодня, 17 июня, около 16.30.

Фото из архива "НГ"

Район верхней оптовки оцепили полицейские, к месту были стянуты все экстренные службы: пожарные, машины скорой помощи.

- В итоге чемодан осмотрели, он оказался пустым, - сообщила "НГ" пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - Ничего подозрительного не обнаружили, кто его оставил - пока непонятно.

После оперативных мероприятий оцепление сняли.

С начала года это уже не первое сообщение о подозрительных предметах, из-за которых полицейским приходится экстренно реагировать. В апреле был оцеплен центр Костаная из-за пустой обувной коробки, в мае - район КЖБИ из-за пустого пакета.