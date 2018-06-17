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Обликоморале
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17.06.18 16:15
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: Ты так уверен в рос. сборной на этом чемпионате?)))
17.06.18 16:11
Обликоморале
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kbkz1980: Там с этим делом Только допер , что это обо мне было. Дорогая, откуда сведения ? Шпионишь. :lol: Лучше Витале телефон на вацап скинь. Не вишь, парень страдает. Бессердечная...
17.06.18 16:09
Обликоморале
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17.06.18 16:05
drakon
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17.06.18 14:38
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Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о падении курса тенге

Tengrinews.kz

17 июня 2018, 11:49 |  Государство

Национальный Банк Казахстана выступил с заявлением в связи со слухами о падении курса тенге, а также росте уровня инфляции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, в социальных сетях, а также через мессенджеры распространяется недостоверная информация о курсе тенге, а также росте уровня инфляции.

"Национальный Банк Казахстана сообщает, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время явные и ощутимые риски отсутствуют", - заявили в Нацбанке.

Отмечается, что незначительные колебания обменного курса тенге, наблюдаемые в последнее время, связаны, прежде всего, с повышением сезонного спроса на иностранную валюту из-за сезона отпусков. Другим фактором является повышение ставок ФРС США, в результате вполне ожидаемо наблюдаются укрепление доллара США на мировых рынках и незначительный отток капитала с развивающихся рынков.

"Наблюдается благоприятное влияние на обменный курс тенге со стороны мирового рынка нефти. Цена на нефть в среднем формируется на уровне, близком к 70 долларам за баррель. Как следствие, улучшается платежный баланс страны", - говорится в заявлении.

По данным Нацбанка, годовая инфляция продолжает снижение внутри целевого коридора. В мае ее уровень составил 6 процентов. Кроме того, с начала года снижение темпов наблюдается по всем компонентам инфляции - продовольственным и непродовольственным товарам, а также услугам для населения.

Национальный Банк обратился в правоохранительные органы, чтобы установить авторов и распространителей недостоверной информации.
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Комментарии к новости
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§ 112
Re: Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о...
112


(Пользователи)
Сообщений: 13114
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 17.06.18 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нацбанк как всегда ищет каких то там авторов..
Я 5 тысяч при покупке гаража сразу потерял, продаван мне с пеной у рта доказывал что курс 338..
Хотя это была только продажа..
Спасибо Нацбанку за это, некуда было деньги девать просто..
Не могли поднять курс на следующей неделе..
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