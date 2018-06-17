Нацбанк РК выступил с заявлением в связи со слухами о падении курса тенге

Национальный Банк Казахстана выступил с заявлением в связи со слухами о падении курса тенге, а также росте уровня инфляции, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу банка.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, в социальных сетях, а также через мессенджеры распространяется недостоверная информация о курсе тенге, а также росте уровня инфляции.

"Национальный Банк Казахстана сообщает, что данная информация не соответствует действительности. В настоящее время явные и ощутимые риски отсутствуют", - заявили в Нацбанке.

Отмечается, что незначительные колебания обменного курса тенге, наблюдаемые в последнее время, связаны, прежде всего, с повышением сезонного спроса на иностранную валюту из-за сезона отпусков. Другим фактором является повышение ставок ФРС США, в результате вполне ожидаемо наблюдаются укрепление доллара США на мировых рынках и незначительный отток капитала с развивающихся рынков.

"Наблюдается благоприятное влияние на обменный курс тенге со стороны мирового рынка нефти. Цена на нефть в среднем формируется на уровне, близком к 70 долларам за баррель. Как следствие, улучшается платежный баланс страны", - говорится в заявлении.

По данным Нацбанка, годовая инфляция продолжает снижение внутри целевого коридора. В мае ее уровень составил 6 процентов. Кроме того, с начала года снижение темпов наблюдается по всем компонентам инфляции - продовольственным и непродовольственным товарам, а также услугам для населения.

Национальный Банк обратился в правоохранительные органы, чтобы установить авторов и распространителей недостоверной информации.