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Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Дзагоев сообщил, что не сыграет на групповом этапе ЧМ-2018, а Салах уже к следующей игре готов.
17.06.18 16:15
Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: Ты так уверен в рос. сборной на этом чемпионате?)))
17.06.18 16:11
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
kbkz1980: Там с этим делом Только допер , что это обо мне было. Дорогая, откуда сведения ? Шпионишь. :lol: Лучше Витале телефон на вацап скинь. Не вишь, парень страдает. Бессердечная...
17.06.18 16:09
Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon: Какие деньги. Все что есть ношу при себе. Так что пролетят полицаи мимо кассы.
17.06.18 16:05
drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: Ну так я о чем. '' как страшна жизнь'' ОМ, Меньше - болтай. А то секретные Полицейские - узнают,что ты из дома - уехал, украдут твои последние Тенге из...
17.06.18 14:38
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План отключения электричества опубликовал акимат Костаная

17 июня 2018, 11:19 |  ЖКХ

Пресс-служба акима Костаная опубликовала план работ горэлектросети с 18-го по 22 июня с отключением потребителей частного сектора и спального районов.

КТП-109 (текущий ремонт оборудования подстанции)

18-го и 19 июня с 10:00 до 18:00

Школа № 14, детсад «Маленькая страна»,

ч/с  ул. 5  Апреля  138-193, 156/1-158/3, Пролетарская  27-68, Каирбекова 133-175, Абая 209-262, Шевченко 19-56, 46/2-48/30, Касымканова 51-161,140/1-140/9, Гагарина 41-57,48/1-48/11.
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