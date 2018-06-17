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План отключения электричества опубликовал акимат Костаная
17 июня 2018, 11:19 | ЖКХ
Пресс-служба акима Костаная опубликовала план работ горэлектросети с 18-го по 22 июня с отключением потребителей частного сектора и спального районов.
КТП-109 (текущий ремонт оборудования подстанции)
18-го и 19 июня с 10:00 до 18:00
Школа № 14, детсад «Маленькая страна»,
ч/с ул. 5 Апреля 138-193, 156/1-158/3, Пролетарская 27-68, Каирбекова 133-175, Абая 209-262, Шевченко 19-56, 46/2-48/30, Касымканова 51-161,140/1-140/9, Гагарина 41-57,48/1-48/11.
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