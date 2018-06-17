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Иван Дычко в первом раунде нокаутировал экс-претендента на титул WBA

Vesti.kz

17 июня 2018, 10:54 |  Спорт

27-летний рудничанин Иван Дычко, выступающий в супертяжелом весе, одержал шестую победу в профессиональной карьере, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Иван Дычко. Фото The Heavyweight Factory

Его соперником по восьмираундовому поединку стал бывший претендент на чемпионский титул 32-летний Майкл Марроне из США. Бой прошел в рамках вечера бокса в "Колизее" в Сент-Питерсберге (штат Флорида, США) и завершился уже в первом раунде досрочной победой Ивана Дычко.

Для казахстанского боксера эта победа стала шестой на профессиональном ринге. Все бои Дычко выиграл досрочно. 32-летний Марроне потерпел девятое поражение в карьере и восьмое досрочное при 21-й победе.

Марроне в 2011 году спустился в первый тяжелый вес за поясом WBA, но был нокаутирован Гильермо Джонсом в шестом раунде. После этого поражения он взял трехлетнюю паузу и победно вернулся в сентябре 2014 года. Затем американец провел четыре боя, в которых потерпел четыре досрочных поражения, в том числе от экс-чемпиона Шэннона Бриггса.

Стоит отметить, что для Дычко это был первый восьмираундовый поединок в карьере. На профессиональном уровне бронзовый призер двух Олимпийских игр дебютировал в сентябре 2017 года, а затем провел еще четыре боя. Все они прошли в США.
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