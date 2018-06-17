Введение единого совокупного платежа и классификацию самозанятых обсудили за круглым столом с участием министра труда и социальной защиты населения РК, сообщает informburo.kz.

В Астане с участием представителей Минтруда, НПО, бизнеса, госорганов, депутатов и общественных деятелей провели круглый стол на тему "Формализация самостоятельно и неформально занятого населения: необходимые законодательные меры".

В Казахстане, согласно статистике, в прошлом году число неформально занятых составило около 1,4 млн человек. Для них Министерство труда и социальной защиты РК разработало специальный налоговый режим, по которому эта категория населения будет платить всего один взнос: единый совокупный платёж.

"Для плательщиков ЕСП будут определены более низкие ставки по налогу и социальным платежам, чем в общем режиме. Размер ЕСП будет фиксированным, это значит, что не будет необходимости самостоятельно исчислять суммы взносов в различные социальные фонды. Так, по данным МТСЗН РК, планируется, что размер ЕСП для жителей города составит один МРП, села – половина МРП. В ходе беседы вице-министр труда и соцзащиты Нуржан Альтаев подробно рассказал, как распределят поступившие средства: 10% пойдут на индивидуальный подоходный налог; 20% в государственный Фонд обязательного социального страхования; 30% на пенсионные выплаты; 40% в Фонд обязательного социального медицинского страхования", – сказано в сообщении.

Также разработчики поправок предлагают ввести единые определения "занятого лица" и "самостоятельно занятого лица". По их мнению, различия между ними существенные. Согласно проекту закона, к занятым лицам будут относиться 11 категорий граждан:

1) работающие по трудовому договору, а также лица, имеющие иную оплачиваемую работу (трудовую функцию);

2) индивидуальные предприниматели;

3) лица, занимающиеся частной практикой;

4) получающие доходы по договорам гражданско-правового характера;

5) являющиеся учредителями (участниками, акционерами) хозяйственных товариществ и акционерных обществ, а также членами производственных кооперативов, при условии отсутствия участия государства;

6) являющиеся учредителями (членами) крестьянского или фермерского хозяйства;

7) занятые деятельностью на личных подсобных хозяйствах с целью получения дохода;

8) осуществляющие деятельность с целью получения заработка и (или) извлечения доходов;

9) осуществляющие деятельность без заключения договоров и (или) без государственной регистрации деятельности;

10) проходящие службу в Вооружённых силах, других войсках и воинских формированиях, правоохранительных и специальных государственных органах РК;

11) граждане РК, временно работающие за пределами РК.

Эти поправки в законодательство планируют внести в Мажилис на согласование во II квартале 2018 года.

9 февраля на расширенном заседании Правительства Президент Казахстана поднял вопрос о ситуации вокруг самозанятого населения. По словам главы государства, эта часть граждан не платит налогов, и посчитать её численность профильные министерства не могут уже многие годы.

Фото с сайта Рrimeminister.kz