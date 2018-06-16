Женщина-водитель из Рудного снесла бетонный столб в Затобольске

ДТП с участием 21-летней жительницы Рудного, которая находилась за рулем автомобиля "Фольксваген-Поло", произошло сегодня, 16 июня в 1 час ночи.

- Женщина ехала по ул. Семина в п. Затобольск и, не справившись с управлением, совершила наезд на бетонный столб, - сообщила "НГ" пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - В отношении 21-летнего водителя составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК - нарушение ПДД.

Фотографии аварии, на которых бетонный стол лежит на крыше "Фольксвагена", прислал в "НГ" пользователь под ником Evgenii. Он сообщил, что в машине было несколько человек. Все они успели выбраться до того, как машина загорелась.