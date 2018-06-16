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Женщина-водитель из Рудного снесла бетонный столб в Затобольске
Ольга ЛИХОГРАЙ
16 июня 2018, 16:55 | Происшествия
ДТП с участием 21-летней жительницы Рудного, которая находилась за рулем автомобиля "Фольксваген-Поло", произошло сегодня, 16 июня в 1 час ночи.
- Женщина ехала по ул. Семина в п. Затобольск и, не справившись с управлением, совершила наезд на бетонный столб, - сообщила "НГ" пресс-секретарь ДВД Костанайской области Ирина БЕЖЕНАРЬ. - В отношении 21-летнего водителя составлен административный протокол по ст. 610 КоАП РК - нарушение ПДД.
Фотографии аварии, на которых бетонный стол лежит на крыше "Фольксвагена", прислал в "НГ" пользователь под ником Evgenii. Он сообщил, что в машине было несколько человек. Все они успели выбраться до того, как машина загорелась.
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Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
Женщина-водитель из Рудного снесла бетонный столб в Затобольске
этожь как надо было нестись при ограничении в 60 км/ч .21 год профи как в Костанае Павлова-Абая ,бессмертные по ходу или безмозглые одно из двух.
Справку по расчету размера базовой пенсии можно получить через eGov
Спасибо , получилось достать справку и не нужно в ЦОН идти.
Флуд и оффтопик (часть 3)
С Караваями хлеба как Рональдо.. a.radikal.ru
Флуд и оффтопик (часть 3)
elektron: без короля то Успокойся и передохни, пока Король откушивает советский борщ с перчиком и сметанкой и курицей.. d.radikal.ru
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: Да и там тема сразу заглохла, как запретили делать реальные ставки..Как я ушел оттуда во Флуд.. Ну да как же без короля то непристижно как то :lol: