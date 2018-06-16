Более 1 000 человек участвовали в благотворительном пробеге в честь Дня госслужащего в Костанае

Областной благотворительный забег «Алға басу - Движение вперед!» стартовал на набережной в районе КЖБИ сегодня, 16 июня, 9.30. Участникам нужно было пробежать дистанцию 2 400 м - два круга.

В забеге приняли участие аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, государственные служащие, представители НПО, ровесники государственной службы, которым исполнилось 20 лет, госслужащие с 20-летним стажем, жители областного центра и профессиональные спортсмены.

- Я хотел бы поздравить наших костанайцев с этим крупномасштабным мероприятием, которое впервые проводится в Костанайской области, - пояснил журналистам руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Салауат МУКСИМОВ после того, как он сам преодолел дистацию. - В пробеге приняло участие более 1 000 человек. Это была волна эмоций. Такие мероприятия объединяют нас друг с другом, повышают корпоративный дух. а также являются символом всего, что происходит у нас в государстве. Это пример здорового образа жизни. Сама акция приурочена к 23 июня - Дню госслужащего в Казахстане. Все участники несли свой вклад в помощь детям. Дистанция была непростой. Я считаю, что такое мероприятие должно стать традиционным.

Все деньги, собранные на пробеге, отправят в фонд «Добровольное общество «Милосердие», основателем которого является Аружан Саин. Фонд помогает детям, которые нуждаются в лечении. Каждый желающий мог принять участие в этой благотворительной акции, нужно было сдать не более 500 тенге.

- Эмоции непередаваемы, еле отдышался,- рассказал участник забега Тулеген ФАЗЫЛХАНОВ.-Дистанция поначалу, когда бежал первый круг, была легкой. Второй круг - уже был потяжелее. Хочется сказать спасибо организаторам за такую акцию и поздравить госслужащих с наступающим праздником.

- Пробег прошел очень хорошо, мы в восторге, - поделились с «НГ» участницы марафона Айгерим МАКИШЕВА и Турсынай КУЗЕНБАЕВА.- Нам все очень понравилось, так все хорошо было организовано, столько людей поддержали эту акцию, которым не безразлична судьба детей. Благотворительность и спорт - это очень хорошо. Дистанция не была сильно сложная. Вместе дружно ее пробежали, было в радость побывать здесь.

После окончания пробега всем участникам вручили сертификаты.