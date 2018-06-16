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Более 1 000 человек участвовали в благотворительном пробеге в честь Дня госслужащего в Костанае

Алёна УНГЕФУГ
Екатерина КИЗЯЕВА

16 июня 2018, 16:17 |  Общество

Областной благотворительный забег «Алға басу - Движение вперед!» стартовал на набережной в районе КЖБИ сегодня, 16 июня, 9.30. Участникам нужно было пробежать дистанцию 2 400 м - два круга.

В забеге приняли участие аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, государственные служащие, представители НПО, ровесники государственной службы, которым исполнилось 20 лет, госслужащие с 20-летним стажем, жители областного центра и профессиональные спортсмены.

- Я  хотел бы поздравить наших костанайцев с этим крупномасштабным  мероприятием, которое впервые проводится  в Костанайской области, - пояснил журналистам руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Салауат МУКСИМОВ после того, как он сам преодолел дистацию. - В пробеге приняло участие более 1 000 человек. Это была волна эмоций. Такие мероприятия объединяют нас друг с другом, повышают корпоративный дух. а также являются символом всего, что происходит у нас в государстве. Это пример здорового образа жизни. Сама акция приурочена к 23 июня - Дню госслужащего в Казахстане. Все участники несли свой вклад в помощь детям. Дистанция была непростой. Я считаю, что такое мероприятие должно стать традиционным. 

Все деньги, собранные на пробеге, отправят в фонд «Добровольное общество «Милосердие», основателем которого является Аружан Саин. Фонд помогает детям, которые нуждаются в лечении. Каждый желающий мог принять участие в этой благотворительной акции, нужно было сдать не более 500 тенге.

- Эмоции непередаваемы, еле отдышался,- рассказал участник забега Тулеген ФАЗЫЛХАНОВ.-Дистанция поначалу, когда бежал первый круг, была легкой. Второй круг - уже был потяжелее. Хочется сказать спасибо организаторам за такую акцию и поздравить госслужащих с наступающим праздником.

- Пробег прошел очень хорошо, мы в восторге, - поделились с «НГ» участницы марафона Айгерим МАКИШЕВА и Турсынай КУЗЕНБАЕВА.- Нам все очень понравилось, так все хорошо было организовано, столько людей поддержали эту акцию, которым не безразлична судьба детей. Благотворительность и спорт - это очень хорошо. Дистанция не была сильно сложная. Вместе дружно ее пробежали, было в радость побывать здесь.

После окончания пробега всем участникам вручили сертификаты.
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* 112
Re: Более 1 000 человек участвовали в благотворительном пробеге...
112


(Пользователи)
Сообщений: 13072
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу себе такой костюм прикупить как у акима..
Где они продаются?
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* 112
Re: Более 1 000 человек участвовали в благотворительном пробеге...
112


(Пользователи)
Сообщений: 13072
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 16.06.18 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и толстых госслужащих я давно не видел..
Как то раньше, сотрудники тогда еще милиции, много было толстопузов..
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