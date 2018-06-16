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112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Кстати сейчас еще одному дам телефон, смотрю появился, перья распушил то как..
16.06.18 14:31
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
Ну.. Окромя выкладывания личной переписки в интернет, никто мне так и не позвонил.. Кстати переписка то не вся.. О чем то ведь было молчаливо и трусливо забыто.. Но ваши проблемы.. Интернет...
16.06.18 14:29
kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 3)
В соседней прессе прочла заметку о конфликте на скейт парке в Рудном.Ой как не красиво :-x
16.06.18 14:28
Алиса
Моя Деревенька и её окрестности.
Дракош, кто пакость устроил хохлам?)) Вот в "комсомолке" прочитала: Украинский военнослужащий объяснил провал на танковом биатлоне в Германии Военнослужащий 14-й волынской...
16.06.18 13:56
elektron
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале: Какие будут предложения? Лили бы не плохо, но полагаю что ОК пока реалистичнее :lol: 8-)
16.06.18 13:39
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Справку по расчету размера базовой пенсии можно получить через eGov

Tengrinews.kz

16 июня 2018, 12:32 |  Государство

Справку по расчету размера базовой пенсионной выплаты можно получить через портал eGov.kz. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии", передает Tengrinews.kz.

Воспользовавшись данным сервисом, расположенным на главной странице портала eGov.kz, пенсионер получает справку о том, в каком размере он будет получать новую базовую пенсионную выплату. При этом отмечается, что для получения справки можно зайти на портал без ЭЦП, авторизовавшись лишь по ИИН, и при помощи SMS-пароля или ЭЦП подтвердить свой запрос.

"Главная цель интегрирования информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК, ЕНПФ и портала электронного правительства - это возможность получения всей информации о своих пенсионных отчислениях и накоплениях, не выходя из дома. Теперь, при изменениях расчетов базовой пенсионной выплаты, граждане пенсионного возраста смогут получить необходимую информацию в режиме онлайн", - отметил Асет Турысов, Председатель Правления АО "НИТ".

На портале электронного правительства можно также заказать услуги: "Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) ЕНПФ" и "Получение справки о пенсионных отчислениях". Услуги расположены в категории "Гражданам", рубрика "Трудоустройство и занятость", раздел "Трудовые отношения". Данные услуги оказываются бесплатно.
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