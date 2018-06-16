Справку по расчету размера базовой пенсии можно получить через eGov
Tengrinews.kz
Справку по расчету размера базовой пенсионной выплаты можно получить через портал eGov.kz. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии", передает Tengrinews.kz.
Воспользовавшись данным сервисом, расположенным на главной странице портала eGov.kz, пенсионер получает справку о том, в каком размере он будет получать новую базовую пенсионную выплату. При этом отмечается, что для получения справки можно зайти на портал без ЭЦП, авторизовавшись лишь по ИИН, и при помощи SMS-пароля или ЭЦП подтвердить свой запрос.
"Главная цель интегрирования информационных систем Министерства труда и социальной защиты населения РК, ЕНПФ и портала электронного правительства - это возможность получения всей информации о своих пенсионных отчислениях и накоплениях, не выходя из дома. Теперь, при изменениях расчетов базовой пенсионной выплаты, граждане пенсионного возраста смогут получить необходимую информацию в режиме онлайн", - отметил Асет Турысов, Председатель Правления АО "НИТ".
На портале электронного правительства можно также заказать услуги: "Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) ЕНПФ" и "Получение справки о пенсионных отчислениях". Услуги расположены в категории "Гражданам", рубрика "Трудоустройство и занятость", раздел "Трудовые отношения". Данные услуги оказываются бесплатно.
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