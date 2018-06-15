Запуск шаров в небо, красная брусчатка вместо красной ковровой дорожки и рассказ про ипотеку - в Костанае прошел выпускной вечер

В этом году школьный выпускной изменил место проведения из-за ремонта дорог. Выпускникам 2018 года пришлось потесниться на площади перед КГУ им. Байтурсынова.

Праздник прощания со школой проходил в Костанае сегодня, 15 июня, с 19.00 до 20.00.

Буквально за день до торжества перед университетом закончили укладывать новую красную брусчатку, которая в этом году заменила традиционную красную ковровую дорожку. Этот элемент костанайских выпускных - возможность пройтись по ковровой дорожке - сегодня почему-то исключили.

Выпускники начали собираться на площади к 18.00. Уже играла музыка, репетировали артисты.

Девушки поправляли макияж и прически, фотографировались в длинных роскошных платьях, парни скромно сопровождали одноклассниц. Некоторым девушкам выпускники одолжили свои пиджаки, потому что погода особо теплом не порадовала.

ЕНТ выпускникам предстоит сдавать только через неделю.

- Я сдаю ЕНТ, это будет очень волнительный момент, - рассказала "НГ" выпускница СШ № 115 Гульмира УЙСИНБАЕВА. - На выпускном не смогу полностью расслабиться, но отдохнуть надо, чтобы потом учить и учить.

Многие девушки расстроились, что в этом году им не выпала честь пройтись по ковровой дорожке. Смена локации тоже настроения не прибавила.

- Печально, что так сделали в этом году, не нравится здесь, - хором ответили на наши вопросы выпускницы СШ № 115 Амина БЕРКИМБАЕВА и Аружан КАИРБЕК. - Еще в этом году ЕНТ будет не в КСТУ, а КГПИ (уже КГПУ - "НГ"). Это тоже печально. Мы как раз там будем сдавать. Говорят, что там сложнее.

Как обычно, каждая школа заняла на площади свое место. Выпускники держали в руках таблички с номером или названием школы, подвешенную к букету из воздушных шаров.

Официально мероприятие началось, когда на сцену пригласили акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА. Он сегодня уже второй раз за день вручал медали и пожимал всем руки.

Прежде чем перейти к церемонии награждения, аким дал выпускникам напутствие на будущее и подвел небольшие итоги года. Он отметил, что в этом году в области школу закончили около 5 000 человек, из них 142 - с почетным званием "Алтын белги". Надежды на результаты ЕНТ аким возлагает большие, так как еще в прошлом году средний балл по области превысил на 2 балла среднереспубликанский.

Похвалил Мухамбетов и участников олимпиад. В этом году наша область в очередной раз заняла 1 место на республиканской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам. Особый вклад в эту победу внесли гимназия им. Горького, ФМЛ, гимназия им. Мауленова, ОЗАТ и ШОД им. Алтынсарина.

Видимо, решив напомнить выпускникам о приближающейся взрослой жизни, аким начал рассказывать о пяти социальных инициативах президента, в частности - о возможности взять ипотеку на жилье. Вчерашние школьники таким поворотом были явно удивлены и слушали, посмеиваясь.

- Вы будете работать и у вас есть возможность приобрести доступное жилье, - говорил Архимед Мухамбетов. - Все эти меры принимаются ради вашего будущего. В этом году у нас будет введено 2 700 мест в общжитиях трех сузов и четырех вузов. Неважно, какую профессию вы выберете, у нас для вас есть все.

В конце аким произнес фразу: "Только любовью, преданностью вы достигнете своих целей". Площадь зааплодировала, а праздник подошел к главной части - вручению нагрудных знаков "Алтын белги". Его из 1 029 выпускников городских школ Костаная и трех областных школ получили 22 человека.

Больше всего обладателей нагрудного знака оказалось в ФМЛ - 7 выпускников. По три знака получили учащиеся ГМГ, СШ №№ 19 и 7. Вместе с нагрудными знаками отличникам выдавали конверты с 20 000 тенге.

Честь произнести со сцены прощальную речь на трех языках доверили выпускнику гимназии им. Горького, обладателю знака "Алтын белги" Шамилю ЯКУПОВУ. Он перед тысячей человек и акимом области пожелал учителям здоровья, а своим сверстникам - успехов и новых побед.

- Волнения было больше на репетициях, когда от меня много требовали, - рассказал "НГ" Шамиль. - Я с первого класса отличник, меня на это мотивировала мама. Получить "Алтын белги" было для меня принципиально. Поступать планирую на экономиста - либо в Астану, либо в Москву.

По традиции выпускники сделали фото с акимом области, а потом под крики и аплодисменты все школы запустили в небо шары.

- Помашем ручкой улетающему детству и скажем: "Здравствуй, взрослая жизнь!" - комментировали ведущие.

Когда с праздника удалились акимы и их заместители, площадь стала большой танцплощадкой. Правда, всего на 20 минут. Ровно к 20.00 музыка стихла, молодые люди разошлись по школам и ресторанам - дальше отмечать выпускной.

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