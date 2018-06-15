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Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Последние 15 мин. смотрел и то краем глаза в машине в планшет. Со счетом конечно пролет, но Уругвай все же выиграл, тут угадал.)))
15.06.18 20:08
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: соблюдая все рамки общественного Приличия.. Вот когда этому научишься, тогда и будет всё хорошо. А пока сам бредятину несёшь, а виноват кто то, не хорошо как то получается.
15.06.18 20:02
elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Да не ожидал, что уругвайцы такие симулянты. Не красиво. Гол достойный. Игра в общем нет.
15.06.18 19:50
elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Если так и дальше пойдёт, то максимум 1:0 вообще будет, если будет? Что то погорячились мы с ОМ. О 4-ре, я так 5-ть мячей в общей сложности "заказали" ;-)
15.06.18 18:51
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
перерыв. нуль нуль. пьем чай. гладим котов.
15.06.18 18:50
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Меры для защиты от безработицы людей предпенсионного возраста предложили «народные коммунисты» в Костанае

Евгений ШИБАРШИН

15 июня 2018, 19:32 |  Общество

Проблему трудовой занятости казахстанцев предпенсионного возраста обсудили сегодня, 15 июня, на круглом столе  «Работа не для всех», который провел в Костанае областной филиал КНПК.

Как сообщил первый секретарь обкома КНПК Алпысбай АЛИМБАЕВ, за 2017 год число безработных предпенсионного возраста в регионе увеличилось на 47% по сравнению с 2016 годом.

- Традиционно высокий уровень безработицы среди женщин старшего поколения смещен на второе место в сравнении с мужчинами упомянутого возраста, - отметил он. - Но с началом поэтапного увеличения пенсионного возраста для женщин их число, находящихся в предпенсионном возрасте, будет увеличиваться, а значит, проблема безработицы у этой категории начнет расти. Но власти об этом пока не думают.

Представители социальных служб акимата Костаная рассказали о мерах, предусмотренных в программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства» для разных групп населения. Однако каких-либо специальных мер для данной возрастной категории в ней не оказалось. Все ограничивается правовой нормой, запрещающей работодателям увольнять работников, которым до выхода на пенсию осталось менее 2 лет.

- Но некоторые работодатели нашли выход из этого положения, - заметил по этому поводу председатель областного филиала ОСДП Сергей БОГАТЫРЕВ. - Если им нужно сократить штаты, они увольняют людей, которым до исполнения пенсионного возраста остается чуть больше двух лет.

О несовершенстве недавно принятого нового Трудового кодекса говорил и гражданский активист Аркадий ДЕНИСОВ. Он считает, что новая норма, позволяющая работодателю инициировать расторжение трудового договора с работником после достижения им пенсионного возраста, носит дискриминационной характер. К тому же Трудовой кодекс лишил профсоюзы защитных функций, так как принятие решений об увольнении работников в преддверии пенсионного возраста отдано на откуп работодателю.

Аркадий Денисов: «Новый Трудовой кодекс носит дискриминационный характер»

- Вот поэтому я и не вижу среди участников круглого стола ни одного представителя профсоюзов, - заключил Денисов.

Он предложил депутатской фракции КНПК в мажилисе поработать над тем, чтобы названную «дискриминационную» правовую  норму из Трудового кодекса исключить.

Руководитель местной организации ОСДП внес предложение парламентариям от КНПК - сделать запрос правительству о том, есть ли какой-то экономический эффект от увеличения возраста выхода на пенсию. Он считает, что эта мера принесла больше проблем, чем достижений.

- Судя по том, что уже и Россия собирается сделать то же самое, вполне возможно, что Казахстан пойдет дальше, - считает Богатырев.

Чтобы защитить работников предпенсионного возраста, участники круглого стола предложили увеличить срок запрета на их увольнение до 5-ти лет. А для продуктивного использования профессиональных навыков и опыта ветеранов - ввести в законодательство нормы, закрепляющие эту категорию на производстве в качестве наставников.

- Все высказанные предложения мы направим в ЦК нашей партии для передачи депутатам фракции КНПК в мажилисе, - пообещал Алимбаев.

Фото Евгения ШИБАРШИНА
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