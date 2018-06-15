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Обликоморале
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Последние 15 мин. смотрел и то краем глаза в машине в планшет. Со счетом конечно пролет, но Уругвай все же выиграл, тут угадал.)))
15.06.18 20:08
elektron
Флуд и оффтопик (часть 3)
112: соблюдая все рамки общественного Приличия.. Вот когда этому научишься, тогда и будет всё хорошо. А пока сам бредятину несёшь, а виноват кто то, не хорошо как то получается.
15.06.18 20:02
elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Да не ожидал, что уругвайцы такие симулянты. Не красиво. Гол достойный. Игра в общем нет.
15.06.18 19:50
elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Если так и дальше пойдёт, то максимум 1:0 вообще будет, если будет? Что то погорячились мы с ОМ. О 4-ре, я так 5-ть мячей в общей сложности "заказали" ;-)
15.06.18 18:51
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
перерыв. нуль нуль. пьем чай. гладим котов.
15.06.18 18:50
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Дожди и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

15 июня 2018, 17:31 |  Общество

До среды, 20 июня, Костанайская область все ещё будет находиться под влиянием циклона. В воскресенье, 17 июня, синоптики прогнозируют дождь, грозу, возможен град. Температура воздуха ночью 7-12, местами 15 градусов. День ожидается прохладным: 13-18, местами 23 градуса.

Иллюстративное фото today.kz

- Такая же ночная температура, как в воскресенье, сохранится и в понедельник, 18 июня, - "НГ" сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Днем будет 15-20, местами 23 градуса. Ожидаем дождь и грозу. Ночь вторника будет еще прохладнее - температура не поднимется выше 5-10 градусов, возможен дождь. Дневная температура начнет расти - ожидается 18-23, местами 26 градусов. В среду, 20 июня температура воздуха начнет расти и ночью - термометры покажут 7-12, местами 15 градусов. А день будет очень теплым - 22-27, местами 30 градусов. При концентрации водяных паров от восходящих теплых потоков воздуха высока вероятность ливневого дождя.

По прогнозам синоптиков, с воскресенья по вторник ожидается сильный шквалистый ветер, который ослабнет до умеренного лишь в среду.
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§ 112
Re: Дожди и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 12994
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 15.06.18 - 18:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Вот пол лета и прошло..
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