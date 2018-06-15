Дожди и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в Костанайской области

До среды, 20 июня, Костанайская область все ещё будет находиться под влиянием циклона. В воскресенье, 17 июня, синоптики прогнозируют дождь, грозу, возможен град. Температура воздуха ночью 7-12, местами 15 градусов. День ожидается прохладным: 13-18, местами 23 градуса.

Иллюстративное фото today.kz

- Такая же ночная температура, как в воскресенье, сохранится и в понедельник, 18 июня, - "НГ" сообщила инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Днем будет 15-20, местами 23 градуса. Ожидаем дождь и грозу. Ночь вторника будет еще прохладнее - температура не поднимется выше 5-10 градусов, возможен дождь. Дневная температура начнет расти - ожидается 18-23, местами 26 градусов. В среду, 20 июня температура воздуха начнет расти и ночью - термометры покажут 7-12, местами 15 градусов. А день будет очень теплым - 22-27, местами 30 градусов. При концентрации водяных паров от восходящих теплых потоков воздуха высока вероятность ливневого дождя.

По прогнозам синоптиков, с воскресенья по вторник ожидается сильный шквалистый ветер, который ослабнет до умеренного лишь в среду.