В Костанае наградили лучших медицинских работников со всей области

Торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, прошло сегодня, 15 июня, в ДК "Мирас". Ежегодно свой профессиональный праздник все, кто имеет отношение к медицине, отмечают в третье воскресенье июня.

Сегодня лучшим медработникам области, а их оказалось более 20-ти, вручали республиканские награды: нагрудные знаки "За вклад в сохранение здоровья" и "Отличник здравоохранения", благодарственные письма от министерства здравоохранения, медали "Ветераны труда".

Еще около 20 медработников получили грамоты акима Костанайской области.

- Главврачи и коллективы учреждений выбирали, кто достоин сегодня быть награжденным, - пояснила "НГ" заместитель руководителя управления здравоохранения Екатерина СЛОБОДЕНЮК. - Смотрели на показатели, качество работы, нет ли дисциплинарных наказаний, жалоб со стороны пациентов.

Медали и грамоты вручал аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ. Выступая перед началом церемонии награждения, он отметил, что для поддержания комфортных условий работы и повышения качества оказания медуслуг из местного бюджета ежегодно выделяются большие средства.

- В системе здравоохранения области работают 15 337 человек, в том числе 1 794 врача и 6 354 средних медицинских работников, - сообщил Мухамбетов. - В прошлом году выделено 2 млрд 200 млн тенге на приобретение медоборудования, 7 реанимобилей, 11 единиц санитарного автотранспорта. В этом году сумму увеличили - 2 млрд 700 млн тенге на материально-техническое оснащение организаций. Будут приобретены кардиохирургическое и рентгеновское оборудование, цифровые рентгеновские системы, мобильный хирургический аппарат. На цифровизацию системы здравоохранения из областного бюджета выделено более 1 млрд тенге.

Аким обратил внимание, что в этом году закупят еще 1 500 компьютеров, в реультате медучреждения будут ими обеспечены полностью.

Первыми свои награды получили медработники, удостоившиеся звания "Енбек ардагерлери" ("Ветеран труда"). Химиотерапевт областного онкологического диспансера Валентина ПОТАПЕНКО работает врачом 43 года, из них 37 лет - в онкологии.

- Раньше я получала награды от акима, от облздрава, но такое вознаграждение - в первый раз, - поделилась с "НГ" Валентина Потапенко. - Я считаю, что это очень почетно. Онкологию я выбрала, наверное, интуитивно. Когда закончила Карагандинский медуниверситет, работала в городской больнице, потом в 1981 году пришла в диспансер. С тех пор еще ни разу не разочаровалась в профессии. Химиотерапия - это та область, за которой стоит будущее.

Грамоту акима области получила главная медсестра Тарановской ЦРБ Гульмира УТЕБАЕВА. В этой должности она работает 12-й год. Подобную награду за 26 лет медицинского стажа получает во второй раз.

- Эта новость для меня стала неожиданной и приятной, - рассказала "НГ" Гульмира. - Я работаю в селе, поэтому мы оказываем помощь практически 24 часа в сутки. Медиком мечтала стать с детства, пошла учиться в медколледж по зову сердца. До врача не доучилась, но в этом году планирую поступать и получить высшее сестринское образование.

Несколько медработников стали победителями республиканского конкурса "Лучший в системе здравоохранения 2018 года":

- главный врач Костанайского перинатального центра Татьяна Булгацевич (номинация "Лучший менеджер-организатор здравоохранения");

- хирург Федоровской ЦРБ Евгений Финк ("Лучший сельский врач");

- врач-бактериолог Рудненского городского отделения филиала РГП на ПХВ «Национальный Центр экспертизы» Татьяна Кныш ("Лучший специалист санитарно-эпидемиологической экспертизы");

Заместитель главного врача по лечебной работе Костанайского перинатального центра Борис Аутенов (номинация - "Лучший независимый эксперт").

Свои награды они будут получать в Астане.

Список награжденных сотрудников и ветеранов сферы здравоохранения

Место работы Ф.И.О. кандидата

Должность Вид награды «Костанайский областной онкологический диспансер» Потапенко Валентина Васильевна Врач химиотерапевт Медаль «Еңбек ардагері» «Костанайская центральная районная больница» Сердобинцева Надежда Андреевна Старшая медицинская сестра приемного отделения (пенсионер) Медаль «Еңбек ардагері» Житикаринское районное управление охраны общественного здоровья Спабеков Жумахан руководитель Медаль «Еңбек ардагері» «Аркалыкская региональная поликлиника» Тулегенова Багдат Абдрасуловна Врач акушер гинеколог Медаль «Еңбек ардагері» «Костанайская областная больница» Умаров Наурызбай Сартаевич Врач анестезиолог-реаниматолог Медаль «Еңбек ардагері» «Рудненская городская больница» Щёлокова Ольга Евгеньевна Медицинская сестра терапевтического отделения Медаль «Еңбек ардагері» Департамент охраны общественного здоровья Костанайской области Досумова Гулим Коптлеуовна Руководитель отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» «Костанайская областная детская больница» Жулина Оксана Станиславовна Врач оториноларинголог Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» «Аркалыкская региональная больница» Кусаинова Гульжаухар Каралаковна Врач анестезиолог-реаниматолог Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» «Костанайская областная офтальмологическая больница» Сеилова Сауле Мулдагалиевна Врач офтальмолог детский Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» «Аркалыкская региональная больница» Шамихова Замзагуль Сагидоллаевна Старшая медицинская сестра Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» «Костанайская городская больница» Шинкаренко Сергей Васильевич Заведующий урологическим отделением Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» «Рудненская городская больница» Штефанов Владимир Ильич Заведующий патологоанатомическим отделением Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» «Узункольская центральная районная больница» Агайдарова Мария Серикжановна Заместитель главного врача Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» «Костанайская областная психиатрическая больница» Бибакова Нэлля Тайфуровна Врач психиатр Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» «Амангельдинская центральная районная больница» Ергабылов Жанай Кызыринович Врач хирург Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» «Джангельдинская центральная районная больница» Жаулыбаев Алимбай Жаксимбекович Врач фтизиатр Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» «Костанайская областная больница» Искаков Буркут Кайдарович Врач хирург эксперт Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» «Костанайская областная больница» Онжанов Бейкут Шагипович Заведующий родильным отделением Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» «Костанайская областная детская больница» Хакимжанова Мараш Айдарбековна Врач педиатр Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» «Костанайская городская детская больница» Штейгервальд Фёдор Фридрихович Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Нагрудной знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» «Камыстинская центральная районная больница» Дюсенов Ергельды Жумагельдинович Заведующий консультативно-диагностической поликлиникой Алғыс хат «Аулиекольская центральная районная больница» Мирманов Алимжан Мырзагазыевич Заведующий поликлиникой Алғыс хат



