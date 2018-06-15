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Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
yudjin: а кто смеётся-то? Заканыч ты не перевирай то... речь про содержание в должном виде территории как Подглядывание за похоронами иначе как насмешкой не назовешь.. И это не центр города,...
15.06.18 15:37
Добринцофф
Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
На картах города и в поисковых системах оно обозначено, как городское кладбище. Источник:www.ng.kz Что интересно городское кладбище которое возле аэропорта,на карте гугл никак не обозначено.Я им...
15.06.18 15:34
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
лучше- японско- русский. все таки это ближе.
15.06.18 15:31
Seviriya
Видеозапись о двух неизвестных на старом мусульманском кладбище прокомментировали "НГ"
yudjin: поди пример покажи бурьян вырви голыми руками картошкой засади :-)
15.06.18 15:30
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
да. возьми еще японско- немецкий разговорник. там японцов с фотиками больше чем французов. если что, помогут.
15.06.18 15:29
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Налаживать сотрудничество «от села к селу» предлагают на форуме женщин приграничных территорий в Костанае

Галина КАТКОВА

15 июня 2018, 15:15 |  Государство

Мероприятие проходит сегодня, 15 июня. В нем участвуют делегации 8 российских и казахстанских областей. Организован форум по инициативе властей Костанайской области.

Поддержали идею Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК и Союз женщин России, представители которых также участвуют в форуме.

- Главная тема сегодня в приграничном сотрудничестве - развитие деловых связей. Да, подписываются меморандумы о сотрудничестве между губернаторами и акимами областей, но важно наладить реальное сотрудничество, что называется, от города к городу, от села к селу, - сказала, открывая форум, заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Елена ТАРАСЕНКО. - Миссия нашего форума - помочь такие деловые контакты завязать, в первую очередь, в среде женщин-предпринимателей.

В Казахстане около 500 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса, которыми руководят женщины, ими создан почти миллион рабочих мест. Женское предпринимательство особо поддерживается - кроме общих государственных программ, для этого используются и специальные, гендерно-ориентированные.

Елена Тарасенко привела пример - в Казахстане, в рамках соглашения между правительством РК и Европейским банком реконструкции и развития, реализуется программа «Женщина в бизнесе». По ней выданы займы более чем 12 тыс. субъектам МСБ на сумму 17 млрд тенге. Это единственная в Центральной Азии программа, направленная на финансирование предприятий, в которых женщина является руководителем и где трудится не менее 50% женщин.

Перед началом форума прошла выставка товаров, которые производят костанайские женщины-предприниматели: в основном, продукты питания, текстильные изделия, украшения.
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