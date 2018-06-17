В каких местах нельзя курить, а в каких не запрещается законом

В Казахстане действуют ограничения на курение в некоторых общественных местах. Однако некоторые курильщики жалуются, что нет четкого понимания, в каких именно местах нельзя курить.

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Корреспондент Tengrinews.kz обратился к кандидату юридических наук, адвокату Ерлану Галиеву, попросив его разобрать имеющиеся нормы законодательства и дать однозначный ответ, где курить можно, а где нет.

Как пояснил Ерлан Галиев, меры по профилактике и ограничению потребления табачных изделий предусмотрены Кодексом РК от 18 сентября 2009 года № 193-IV "О здоровье народа и системе здравоохранения".

В соответствии с этим кодексом профилактика и ограничение потребления табачных изделий направлены на защиту здоровья населения.

"При этом законодательство не содержит ограничений, что курение запрещено на улицах, во дворах, парках, скверах и так далее. Имеется четкий перечень объектов, где курение запрещено либо допускается только в специально оборудованных местах. Таким образом, курение на улицах это, скорее, вопрос этики, нежели запретов, предусмотренных законодательством", - делает вывод адвокат.

Продолжая изучение законодательства, Галиев отмечает, что в соответствии с пунктом 5 статьи 159 Кодекса о здоровье потребление табачных изделий запрещается в:

организациях образования, а также в организациях для отдыха несовершеннолетних; - организациях здравоохранения;

пунктах общественного питания;

кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, смотровых и выставочных залах, на спортивных аренах и в других крытых сооружениях, предназначенных для массового отдыха, в том числе в ночных клубах, на дискотеках;

музеях, библиотеках и лекториях;

неустановленных местах в поездах и на судах морского и речного транспорта;

на борту воздушных судов, в салонах автобусов, микроавтобусов при осуществлении перевозок пассажиров, троллейбусов, такси и городского рельсового транспорта;

зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов;

государственных органах и организациях;

помещениях, являющихся рабочими местами;

подъездах домов.

Курить только в специально оборудованных местах разрешается в:

пунктах общественного питания;

в поездах и на судах морского и речного транспорта;

зданиях аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов.

"При этом места, выделенные специально для потребления табачных изделий, должны быть оборудованы в соответствии с требованиями, установленными государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Таким образом, к примеру, курение в подъездах домов запрещено в любом случае, даже если администрация здания выделит для этого специальное оборудованное место", - дает пояснение Галиев.

Памятка подготовлена сообществом "Права курящих в Казахстане"

Эксперт также напомнил, что за курение в общественных местах полагается штраф в отношении физических лиц в размере 3 МРП - 7 215 тенге. При повторном нарушении в течение года - 6 МРП (14 430 тенге).

При этом, как разъясняет Ерлан Галиев, согласно части 3 статьи 441 КоАП РК предусмотрена ответственность работодателя за нарушение законодательства, предусматривающего выделение специальных мест для потребления табачных изделий, а также непринятие мер к лицам, потребляющим табачные изделия в не определенных для этого специальных местах.

Штраф в этом случае составит 24 050 тенге (10 МРП) для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций, 60 125 тенге (25 МРП) для субъектов среднего предпринимательства и 96 200 тенге (40 МРП) для субъектов крупного предпринимательства.

Отдельно адвокат АГКА остановил внимание на курении электронных сигарет и вейпов. По его словам, законодательством наложен запрет не на сам процесс курения, а именно на потребление табачных изделий.

Кодексом о здоровье определено понятие табачных изделий, под которыми понимаются продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать для курения, сосания, жевания или нюханья. Таким образом, определяющим фактором для отнесения к табачным изделиям является использование табачного листа в качестве сырьевого материала. Если в электронных сигаретах и вейп не используется табачный лист в качестве сырья, то их потребление не запрещено", - говорит эксперт.

Однако адвокат рекомендует не путать понятия "курение" и "употребление психотропных веществ".

"Обращаем внимание, что частью 1 статьи 296 Уголовного кодекса РК предусмотрена уголовная ответственность за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров в общественных местах - наказывается штрафом в размере до 100 МРП (240 500 тенге) либо исправительными работами, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов, либо арестом на срок до 45 суток", - заключил Галиев.