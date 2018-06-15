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Сергей_я: а как снимать с учёта смартфон в случае продажи? Возможно что никак. На неделе министр приводил пример с США, где телефон намертво привязан к одному владельцу.
15.06.18 10:36
alex_60
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15.06.18 10:34
alex_60
Лидер "Чайф" изменил строчки в хите "Аргентина - Ямайка 5:0" после победы россиян
а ведь я ждал такого.
15.06.18 10:12
Алиса
Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в Казахстане
Сергей_я: как снимать с учёта смартфон в случае продажи? ооо, так еще и какие-нибудь налоги придумают за это )))
15.06.18 09:45
Rexyn
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Лидер "Чайф" изменил строчки в хите "Аргентина - Ямайка 5:0" после победы россиян

15 июня 2018, 10:09 |  Государство

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин после победы сборной России по футболу над командой из Саудовской Аравии на чемпионате мира - 2018 переделал припев в одной из своих самых известных песен "Аргентина - Ямайка 5:0", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Instagram рок-группы.

Фото: РИА Новости

Новый вариант звучит так: "Уходит боль, уходит боль, Россия - Саудовская Аравия 5:0", - пропел Шахрин, снимая себя на камеру телефона.

 

Публикация от ЧАЙФ (@chaif_band)14 Июн 2018 в 10:19 PDT

"Вот я прямо туда, в телевизор, просил - ну, пятый давайте. Молодцы, порадовали старца", - рассказал о переживаниях во время матча музыкант.

Сборная России по футболу разгромила команду Саудовской Аравии в стартовом матче домашнего чемпионата мира. Игра, проходившая вечером 14 июня на стадионе "Лужники" в Москве, завершилась со счетом 5:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

Авторами забитых голов стали Юрий Газинский (12-я минута), Денис Черышев, оформивший дубль (первый гол на 43-й минуте, второй в компенсированное время второго тайма), Артем Дзюба (71-я) и Александр Головин (90-я + 4).
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* alex_60
Re: Лидер "Чайф" изменил строчки в хите...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 331
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 15.06.18 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а ведь я ждал такого.
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