Николай ВОРОНИН: Чтоб ты жил в эпоху реформ

За годы независимости мы пережили бесчисленное множество реформ, программ и инициатив президента. Нам их красиво преподносят на словах. Уже 20 лет нам твердят, что скоро все будет хорошо.

В 1991 году, после получения независимости, на лицах многих казахстанцев можно было заметить счастье, они плакали от радости. Как же - теперь мы хозяева. свою жизнь будем строить сами. Через год уже плакали от нищеты и непонимания. При вводе национальной валюты в 1993 году нас ограбили так, что даже татаро-монголы не смогли бы до такого додуматься.

А потом пошли реформы, в результате которых, по данным статистики, например, в Костанайской области на июнь 2017 года 4 572 человека получали зарплату от 20 001 до 30 000 тенге, 18 776 человек - от 30 001 до 45 000 тенге и 18 878 человек - от 45 001 тенге до 60 000. Комитет по статистике РК сообщает, что в четвертом квартале 2017 года 61,99% казахстанских семей жили на сумму меньше 50 000 тенге в месяц. И всего 0,4% - на сумму свыше 200 000 тенге в месяц.

По оценкам Счетного комитета РК, внешний долг достиг рекордных значений. Надо учесть, что долг Советского Союза полностью взяла на себя Россия. Независимый Казахстан в этом вопросе начал с нуля. Действительно, надо обладать талантом, чтобы придумать такие реформы, которые позволили влезть в такие долги при наличии всей таблицы Менделеева в недрах.

В последнее время у нас сбор налогов от несырьевого сектора падает. Триллионы денег выданы частным банкам в виде помощи, а кредитование производства снижается. И понятно, что держимся мы благодаря нефти, цены на которую пошли вверх. Но нам впаривают, что благодаря реформам мы живем так, как никогда раньше не жили.

А вот лучше или хуже? Помнится, в начале 90-х дачи грабили - тащили урожай, все железное на металлолом и прочее. Потом все прекратилось. Сейчас опять полезли. Когда на Наурыз толпа бросается на баурсаками, невольно задумаешься - а будет ли сытый драться за дармовую еду? Получается, если власть объявила, что ты счастлив, то это так и есть, и не смей перечить.

Я не верил и не верю во все эти проекты. Ведь было, что за огромные деньги со всего мира на самолетах завозили бычков и телок. Президент обещал завалить Россию мясом. Не получилось. Программа «Агробизнес-2017» что дала? Вот цифры из открытого доступа. В 1991 году в Казахстане крупного рогатого скота было (в тысячах голов) 9 592, а в 2017 - 6 745. Овец и коз, соответственно, 34 556 и 18 301, свиней 2 976 и 819, птицы 60 млн и 40 млн. Где уверенность, что сейчас нам поможет цифровизация сельского хозяйства? Опять миллиарды вложим без пользы?

Хотелось бы верить в лучшее. Так было всегда - раньше верили в коммунизм, теперь - то, что говорит президент, называют рывком в будущее. Правда, эти рывки больше похожи на бег белки в колесе - сколько не беги, остаешься на месте. Я, например, даже не заметил, когда у нас прошли три промышленные революции. Говорят, что четвертая все перевернет. Да, на бумаге у нас все хорошо. Но ведь часто случается, что путь, считающийся единственно верным, оказывается ложным.

Ну а результаты всех реформ очень верно подвел Назарбаев. Вот его слова: «Ярким символом успешности и эффективности наших реформ является Астана». Тут я с ним соглашусь - это одна из инициатив президента, которая успешно реализована. Но Астана - это еще не весь Казахстан. Кроме того, надо не забывать, что Астану построили в ущерб другим регионам, и туда вбухивают до сих пор народные деньги на празднование Дня столицы. Это надо же было придумать такой праздник!