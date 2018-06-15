Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в Казахстане
Министерство информации и коммуникаций Казахстана утвердило правила регистрации абонентских устройств сотовой связи на территории республики. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на на сайт ведомства.
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Регистрации подлежат мобильные телефоны, произведенные или завезенные в Казахстан. Процедура будет осуществляться на безвозмездной основе в течение четырех часов для физических и восьми часов для юридических лиц с момента подачи заявки.
Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет регистрация совершается с согласия их законных представителей, для несовершеннолетних, не достигших 14 лет, совершается от их имени законными представителями.
Чтобы зарегистрировать или перерегистрировать абонентское устройство, его владельцу необходимо посредством автоматической системы обслуживания либо обратившись в офис обслуживающего его оператора сотовой связи представить следующие данные:
1) ИИН (для физического лица) или БИН (для юридического лица);
2) идентификационный код абонентского устройства сотовой связи;
3) абонентские номера, используемые в регистрируемом абонентском устройстве сотовой связи.
Пользователям мобильных телефонов необходимо зарегистрировать свои устройства до конца 2018 года, так как с 1 января 2019 года незарегистрированным абонентам услуги сотовой связи не будут оказываться.
Для регистрации сотовых телефонов абонентам не обязательно посещать абонентские отделы операторов сотовой связи. Абоненты смогут осуществить регистрацию в режиме онлайн или посредством SMS.
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Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в Казахстане
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