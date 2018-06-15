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Victor Yang
Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в Казахстане
Сергей_я: а как снимать с учёта смартфон в случае продажи? Возможно что никак. На неделе министр приводил пример с США, где телефон намертво привязан к одному владельцу.
15.06.18 10:36
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
посмотрел еще раз все голы. хотел лучший выделить. не получилось. все красавцы.
15.06.18 10:34
alex_60
Лидер "Чайф" изменил строчки в хите "Аргентина - Ямайка 5:0" после победы россиян
а ведь я ждал такого.
15.06.18 10:12
Алиса
Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в Казахстане
Сергей_я: как снимать с учёта смартфон в случае продажи? ооо, так еще и какие-нибудь налоги придумают за это )))
15.06.18 09:45
Rexyn
Более полумиллиарда тенге выделили бюджеты Костанайской области на мероприятия в честь 20-летия Астаны
pro100tak: И готовить там будут, наверное . ЖЕНТ, а не жер. Спасибо, исправили
15.06.18 09:40
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Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в Казахстане

15 июня 2018, 08:52 |  Государство

Министерство информации и коммуникаций Казахстана утвердило правила регистрации абонентских устройств сотовой связи на территории республики. Об этом сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на на сайт ведомства.

© Sputnik

Регистрации подлежат мобильные телефоны, произведенные или завезенные в Казахстан. Процедура будет осуществляться на безвозмездной основе в течение четырех часов для физических и восьми часов для юридических лиц с момента подачи заявки.

Несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет регистрация совершается с согласия их законных представителей, для несовершеннолетних, не достигших 14 лет, совершается от их имени законными представителями.

Чтобы зарегистрировать или перерегистрировать абонентское устройство, его владельцу необходимо посредством автоматической системы обслуживания либо обратившись в офис обслуживающего его оператора сотовой связи представить следующие данные:

1) ИИН (для физического лица) или БИН (для юридического лица);

2) идентификационный код абонентского устройства сотовой связи;

3) абонентские номера, используемые в регистрируемом абонентском устройстве сотовой связи.

Пользователям мобильных телефонов необходимо зарегистрировать свои устройства до конца 2018 года, так как с 1 января 2019 года незарегистрированным абонентам услуги сотовой связи не будут оказываться.

Для регистрации сотовых телефонов абонентам не обязательно посещать абонентские отделы операторов сотовой связи. Абоненты смогут осуществить регистрацию в режиме онлайн или посредством SMS.
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Комментарии к новости
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§ Сергей_я
Re: Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2485
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 15.06.18 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему никто не пишет, а как снимать с учёта смартфон в случае продажи?
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* Алиса
Re: Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4163
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 15.06.18 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
как снимать с учёта смартфон в случае продажи?

ооо, так еще и какие-нибудь налоги придумают за это )))
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* Victor Yang
Re: Правила регистрации мобильных телефонов утвердили в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10724
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 15.06.18 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
а как снимать с учёта смартфон в случае продажи?

Возможно что никак. На неделе министр приводил пример с США, где телефон намертво привязан к одному владельцу.
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