Леса в Костанайской области горят в 2,5 раза чаще, чем в прошлом году

Об этом сообщил сегодня, 14 июня, на брифинге в областном пресс-клубе заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области Азамат ОРИМБАЕВ.

На прошлой неделе, 5 июня, руководитель отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Анара Саламатова обнародовала на брифинге информацию о том, что Костанайская область по количеству лесных пожаров выходит на первое место в республике. С начала пожароопасного периода в регионе к тому моменту произошло 30 лесных пожаров. Их сравнивали с общим количеством лесных пожаров за весь 2017 - тогда было 33.

Уже через 3 дня, 8 июня, эти цифры сравнялись.

- С начала пожароопасного периода по области проведено 143 рейдовых мероприятий, при этом проинструктирован 3 118 человек, - отметил Оримбаев. - Несмотря на профилактическую работу, с начала пожароопасного периода на территории лесного фонда произошло 33 лесных пожара. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года количество лесных пожаров увеличилось в 2,5 раза, их площадь также увеличилась.

На территории области с начала пожароопасного периода зарегистрирован один степной пожар площадью 1 304 га и 220 загораний общей площадью 1 354 га. Для ликвидации лесных и степных пожаров создан сводный отряд пожаротушения. в котором 140 сотрудников, 29 единиц пожарной техники, 72 ранцевых огнетушителя и более 300 хлопушек, предназначенных для тушения степных пожаров.

В населенных пунктах, где не созданы государственные учреждения, пожаротушением занимаются 425 добровольных противопожарных формирований с личным составом 2 591 человек, на вооружении которых 80 единиц пожарной техники, 718 единиц приспособленной техники, 71 мотопомпа, 58 ранцевых опрыскивателей и 3 296 первичных средств пожаротушения.

- Продолжается работа по организации пожарных постов, - сообщил Оримбаев. - Департаментом ДЧС совместно с районными акиматами с 2014 года созданы 22 пожарных поста, которые обеспечивают противопожарной защитой села с общей численностью населения более 74 000 человек.

Одной из причин лесных пожаров и степных загораний являются несанкционированные сельхозпалы, а также бесконтрольное сжигание бытовых отходов.