Попрекание хлебом и ругань родителей могут отнести к насилию над детьми в РК
Пробелы в казахстанском законодательстве не позволяют идентифицировать некоторые действия против детей как насилие. Законотворцы работают над документом, в котором насилию будет дано исчерпывающее определение, рассказала корреспонденту Tengrinews.kz депутат Мажилиса, экс-уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева.
Иллюстративное фото: zarulim.com.ua
Как отметила Балиева, помимо того, что в законодательстве Казахстана не прописано понятие "насилие", оно еще и не запрещает его. Есть только ответственность, а запрета нет.
"У нас будет общая норма, не декларативная, а именно запрещающая любое насилие. Мы дадим понятие "насилие", потом дадим статью "запрет на любые виды насилия". В зависимости от вида насилия будут предусмотрены разные виды наказания", - рассказала депутат Мажилиса.
Если ориентироваться на трактовку насилия ВОЗ, то насилие, по словам Балиевой, может быть моральным, психологическим, экономическим и физическим.
"Представьте малыша, которого постоянно попрекают куском хлеба или говорят: "Ты такой неуклюжий". Это виды морального насилия. Пагубно влияет на ребенка и экономическое насилие. Разные семьи могут находиться в затруднительном финансовом положении. Но можно находить слова, которые объясняют ребенку, почему ему не могут купить то, что он хочет. Но ни в коем случае не кричать и не попрекать его. И нужно понимать, что такое психологическое насилие. Это когда кричат с утра до вечера, родители ругаются, кто-то из членов семьи приходит пьяным", - пояснила работающая над законопроектом мажилисмен.
"Хотим, чтобы не было пробелов в законодательстве. Из-за них родителей иногда не могут привлечь к ответственности. Все, что касается насилия над детьми и ответственности, - мы будем давать понятия", - резюмировала Загипа Балиева.
При этом депутат отметила, что предстоит сделать многое и для того, чтобы начал меняться менталитет казахстанцев.
"Не дай Бог за шлепок начнут привлекать к ответственности, сразу такой поднимется шум: "А как воспитывать". Нам нужно вместе вырабатывать уважение к ребенку. Теоретически уже доказано, что любой шлепок действует на ребенка негативно. Хоть на миллиметр снижается чувства его собственного достоинства. Хоть на миллиметр появляются комплексы. И с каждым разом небольших таких наказаний комплекс усугубляется. И это мы должны объяснять родителям", - поделилась мнением парламентарий.
Также депутаты хотели бы, чтобы в казахстанском обществе перестали терпимо относиться к случаям гибели маленьких детей по вине родителей.
"Когда трехлетний ребенок падает из окна, общество не наказывает родителей, потому что считает, что они и так морально пострадали. А то, что из-за халатности и недосмотра ребенок лишился жизни, только потому, что он любопытен, потому, что не знает об опасности, общество относится к этому терпимо. Очень нам нужно много работать, чтобы повысить ответственность каждого родителя", - заключила Балиева.
12 июня Нурсултан Назарбаев освободил Загипу Балиеву от должности уполномоченного по правам ребенка. Ее сменит на этой работе Сауле Айтпаева.
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