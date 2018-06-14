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112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: Шампаанское — игристое вино, произведённое во французском При чем тут это? Наш главный спонсор обещал Советское шампанское , наше родное.. Ты еще на молекулы его разбей.. И за 40 евро...
14.06.18 21:34
elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Шампаанское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия...
14.06.18 21:31
112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: посмотри в зеркало Ну и? И что там? Я говорю укажи мне, кто обещал настоящее французское, кроме тебя разумеется.. И да, у нас 96 процентов контрафакта по 120 тысяч за 0.5, настоящее...
14.06.18 21:24
elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112: Кто то обещал настоящее французское? А что есть не настоящее? 112: Интересно посмотреть кто этот человек? посмотри в зеркало :lol: День сурка ей богу ;-)
14.06.18 21:21
112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: просто констатировал факт. Никакого факта не было. Кто то обещал настоящее французское? Интересно посмотреть кто этот человек? Или это не факт, а вранье?
14.06.18 21:16
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Попрекание хлебом и ругань родителей могут отнести к насилию над детьми в РК

14 июня 2018, 16:02 |  Государство

Пробелы в казахстанском законодательстве не позволяют идентифицировать некоторые действия против детей как насилие. Законотворцы работают над документом, в котором насилию будет дано исчерпывающее определение, рассказала корреспонденту Tengrinews.kz депутат Мажилиса, экс-уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева.

Иллюстративное фото: zarulim.com.ua

Как отметила Балиева, помимо того, что в законодательстве Казахстана не прописано понятие "насилие", оно еще и не запрещает его. Есть только ответственность, а запрета нет.

"У нас будет общая норма, не декларативная, а именно запрещающая любое насилие. Мы дадим понятие "насилие", потом дадим статью "запрет на любые виды насилия". В зависимости от вида насилия будут предусмотрены разные виды наказания", - рассказала депутат Мажилиса.

Если ориентироваться на трактовку насилия ВОЗ, то насилие, по словам Балиевой, может быть моральным, психологическим, экономическим и физическим.

"Представьте малыша, которого постоянно попрекают куском хлеба или говорят: "Ты такой неуклюжий". Это виды морального насилия. Пагубно влияет на ребенка и экономическое насилие. Разные семьи могут находиться в затруднительном финансовом положении. Но можно находить слова, которые объясняют ребенку, почему ему не могут купить то, что он хочет. Но ни в коем случае не кричать и не попрекать его. И нужно понимать, что такое психологическое насилие. Это когда кричат с утра до вечера, родители ругаются, кто-то из членов семьи приходит пьяным", - пояснила работающая над законопроектом мажилисмен.

"Хотим, чтобы не было пробелов в законодательстве. Из-за них родителей иногда не могут привлечь к ответственности. Все, что касается насилия над детьми и ответственности, - мы будем давать понятия", - резюмировала Загипа Балиева.

При этом депутат отметила, что предстоит сделать многое и для того, чтобы начал меняться менталитет казахстанцев.

"Не дай Бог за шлепок начнут привлекать к ответственности, сразу такой поднимется шум: "А как воспитывать". Нам нужно вместе вырабатывать уважение к ребенку. Теоретически уже доказано, что любой шлепок действует на ребенка негативно. Хоть на миллиметр снижается чувства его собственного достоинства. Хоть на миллиметр появляются комплексы. И с каждым разом небольших таких наказаний комплекс усугубляется. И это мы должны объяснять родителям", - поделилась мнением парламентарий.

Также депутаты хотели бы, чтобы в казахстанском обществе перестали терпимо относиться к случаям гибели маленьких детей по вине родителей.

"Когда трехлетний ребенок падает из окна, общество не наказывает родителей, потому что считает, что они и так морально пострадали. А то, что из-за халатности и недосмотра ребенок лишился жизни, только потому, что он любопытен, потому, что не знает об опасности, общество относится к этому терпимо. Очень нам нужно много работать, чтобы повысить ответственность каждого родителя", - заключила Балиева.

12 июня Нурсултан Назарбаев освободил Загипу Балиеву от должности уполномоченного по правам ребенка. Ее сменит на этой работе Сауле Айтпаева.
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* 112
Re: Попрекание хлебом и ругань родителей могут отнести к насилию...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12943
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пользуясь случаем хочу встать на защиту детишек и обязать их называть родителей номером Один и номер Два..
Сколько можно терпеть издевательства над детьми и заставлять их с самого рождения говорить Мама и Папа?
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§ bumerang
Re: Попрекание хлебом и ругань родителей могут отнести к насилию...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 14.06.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Сколько можно терпеть издевательства над детьми и заставлять их с самого рождения говорить Мама и Папа?

Надеюсь это сарказм?)) Если да, то я в шоке - наконец то мы со 112 думаем одинаково)
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* 112
Re: Попрекание хлебом и ругань родителей могут отнести к насилию...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12943
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
Надеюсь это сарказм?)) Е

Нет.
Я Профессиональный комментатор.
Всегда говорю везде только на полном серьезе..
Где то тут скидывали еще безобразие про детский труд, как детишки красят, думал тут..
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§ bumerang
Re: Попрекание хлебом и ругань родителей могут отнести к насилию...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 14.06.18 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У этой госпожи видать то еще детство было...кучу комплексов накопила, которые теперь хочет излить на нас всех. Естественно кто избивает ребенка - таких уродов только садить и лишать род.прав. Но когда ребенок получает подзатыльник или подПопник за баловство, за оценки, за психи и тд и тп - считаю очень эффективной мерой воспитания. В детстве бывало пулучал за дело, да в то время было обидно. А сейчас вспоминая, убеждаюсь что все было по делу и правильно делали родители. А вот сейчас ужас что твориться, много развелось толлерантных родителей, которые воспитывают только словами, и дети у них избалованные отморозки, которые кроме себя любимых, никого не видят - все им дай, купи, слова против не скажи. И таким отморозкам еще если скажут что их только по головке гладить можно, кричать нельзя, по жопе нельзя, финансово ограничить нельзя - это будет звиздец! Родители еще откупаться будут, накричал в эмоциях - а он потом шантажировать будет - купи айфон, иначе сдам тебя...Видать этого и хочет добиться эта умная тетенька...
Профайл

§ bumerang
Re: Попрекание хлебом и ругань родителей могут отнести к насилию...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 14.06.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Пользуясь случаем хочу встать на защиту детишек и обязать их называть родителей номером Один и номер Два..

А как определяют кто 1 а кто 2? Это же опять дискриминация получается! Кто то первый, а кто то всего лишь второй! Не порядок!

[Исправлено: bumerang, 14.06.2018 - 18:12]
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* 112
Re: Попрекание хлебом и ругань родителей могут отнести к насилию...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12943
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь начнут по программе Рухани или как ее там, массово строить Детдома в каждом районе города..
Будем жить как в Норвегии..
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§ bumerang
Re: Попрекание хлебом и ругань родителей могут отнести к насилию...
bumerang


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 157
Регистрация: 03.06.15
Отправлено: 14.06.18 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Теперь начнут по программе Рухани или как ее там, массово строить Детдома в каждом районе города..
Будем жить как в Норвегии..

Как во всей Скандинавии, финны тоже очень любят эту тему. За плохой взгляд на ребенка - изымать из семьи, ведь в детдоме же всяко лучше чем дома с такими "плохими" родителями
Профайл

* 112
Re: Попрекание хлебом и ругань родителей могут отнести к насилию...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12943
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
bumerang:
как определяют кто 1 а кто 2? Это же опять дискриминация получается! Кт

Первый родитель это как вроде биологический объект, у которого всего лишь набор определенных ДНК, не обязательно его называть Родителем, включая второй биологический объект с его генами..
Родитель номер Один и Родитель номер Два есть нечто большее..
Кстати у Киркорова детишки биологически от кого произошли?
Никто не знает..
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