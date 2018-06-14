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112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: Шампаанское — игристое вино, произведённое во французском При чем тут это? Наш главный спонсор обещал Советское шампанское , наше родное.. Ты еще на молекулы его разбей.. И за 40 евро...
14.06.18 21:34
elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
Шампаанское — игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке. Название напитка происходит от названия...
14.06.18 21:31
112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: посмотри в зеркало Ну и? И что там? Я говорю укажи мне, кто обещал настоящее французское, кроме тебя разумеется.. И да, у нас 96 процентов контрафакта по 120 тысяч за 0.5, настоящее...
14.06.18 21:24
elektron
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
112: Кто то обещал настоящее французское? А что есть не настоящее? 112: Интересно посмотреть кто этот человек? посмотри в зеркало :lol: День сурка ей богу ;-)
14.06.18 21:21
112
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
elektron: просто констатировал факт. Никакого факта не было. Кто то обещал настоящее французское? Интересно посмотреть кто этот человек? Или это не факт, а вранье?
14.06.18 21:16
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Самые "пьяные" области Казахстана назвал глава МВД

14 июня 2018, 14:36 |  Государство

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов на отчетной встрече с населением назвал основные причины преступности в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

"Одними из причин преступности остаются пьянство и алкоголизм, увлечение наркотиками, неблагоприятная обстановка в семейно-бытовой сфере, отсутствие постоянного источника доходов. (...) Сейчас на профилактическом контроле участковых находится свыше 67 тысяч алкоголиков и 10 тысяч неблагополучных семей, в которых проживают более 15 тысяч детей. Зачастую конфликтные ситуации в неблагополучных семьях приводят к росту убийств и других тяжких преступлений в быту. В течение года не проходит и дня, чтобы в стране не было зарегистрировано два-три тяжких преступления, совершенных на почве пьянства, особенно в семейно-бытовой сфере", - сообщил Касымов.

По словам министра, причиной 14 процентов всех совершенных преступлений в стране является пьянство.

"Наиболее высокий уровень "пьяной" преступности отмечается в Актюбинской области - 28 процентов, Костанайской - 25,5 процента, Павлодарской - 22 процента, Мангистауской - 20 процентов и Акмолинской областях - 19,5 процента", - отметил глава ведомства.

Министр отметил, что ведомство усиливает контроль и совершенствует работу участковых инспекторов.

"В борьбе с пьянством и алкоголизмом совместно с акиматами принимаем меры по активизации работы областных, городских и районных комиссий по профилактике правонарушений. Наиболее серьезной проблемой является крайне неэффективная система принудительного лечения от алкоголизма. В стране есть только 22 наркологические организации всего на 2 470 койко-мест. В прошлом году на принудительное лечение было направлено 5 200 алкоголиков, но более 700 из них не прошли лечение только из-за отсутствия мест в этих лечебных организациях. В самой процедуре направления алкоголиков в эти учреждения немало формальных препон. Эти проблемы нам предстоит решить с акиматами и заинтересованными органами", - добавил глава МВД.
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§ сайлау курманов
Re: Самые "пьяные" области Казахстана назвал глава МВД
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2763
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 14.06.18 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
опять водка виновата , а то что молодежь слоняется без работы это видимо никого не волнует , пусть чиновники сходят на пятачок и поспрашивает чего там толпа молодых ребят с утра до вечера торчат
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* 112
Re: Самые "пьяные" области Казахстана назвал глава МВД
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12943
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наша область в лидерах по плохим показателям как всегда..
Наверно Аким виноват сто мы пьем дорогие французские вина по 15 тысяч евро за бутылку..
От такой то жизни, запьешь..
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