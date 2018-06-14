Самые "пьяные" области Казахстана назвал глава МВД
Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов на отчетной встрече с населением назвал основные причины преступности в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©Турар Казангапов
"Одними из причин преступности остаются пьянство и алкоголизм, увлечение наркотиками, неблагоприятная обстановка в семейно-бытовой сфере, отсутствие постоянного источника доходов. (...) Сейчас на профилактическом контроле участковых находится свыше 67 тысяч алкоголиков и 10 тысяч неблагополучных семей, в которых проживают более 15 тысяч детей. Зачастую конфликтные ситуации в неблагополучных семьях приводят к росту убийств и других тяжких преступлений в быту. В течение года не проходит и дня, чтобы в стране не было зарегистрировано два-три тяжких преступления, совершенных на почве пьянства, особенно в семейно-бытовой сфере", - сообщил Касымов.
По словам министра, причиной 14 процентов всех совершенных преступлений в стране является пьянство.
"Наиболее высокий уровень "пьяной" преступности отмечается в Актюбинской области - 28 процентов, Костанайской - 25,5 процента, Павлодарской - 22 процента, Мангистауской - 20 процентов и Акмолинской областях - 19,5 процента", - отметил глава ведомства.
Министр отметил, что ведомство усиливает контроль и совершенствует работу участковых инспекторов.
"В борьбе с пьянством и алкоголизмом совместно с акиматами принимаем меры по активизации работы областных, городских и районных комиссий по профилактике правонарушений. Наиболее серьезной проблемой является крайне неэффективная система принудительного лечения от алкоголизма. В стране есть только 22 наркологические организации всего на 2 470 койко-мест. В прошлом году на принудительное лечение было направлено 5 200 алкоголиков, но более 700 из них не прошли лечение только из-за отсутствия мест в этих лечебных организациях. В самой процедуре направления алкоголиков в эти учреждения немало формальных препон. Эти проблемы нам предстоит решить с акиматами и заинтересованными органами", - добавил глава МВД.
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