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112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: другим участникам форумама. А для меня все участники хоть форумамама, хоть форумапапа равны.. Каждый из нас преследует одну и ту же цель, спасение от одиночества.. Ты же вот козни решил...
14.06.18 13:49
alex_60
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
drakon: Сегодня проиграет 1 : 0... типун знаещшь такое слово?
14.06.18 13:48
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: ну это же же угроза. другим участникам форумама. Ну вот и почему тебя держали так долго вне ПП.. Угрозы, заговоры , козни строить пытаешься, в лички пишешь чтобы против.. Я то все думал...
14.06.18 13:47
drakon
Чемпионат Мира по футболу -2018. Смотрим. Болеем. Обсуждаем.
alex_60: да, тревожно как то. все сейчас равны. Да. Чемпион - Германия. Россия из группы - не выйдет. Сегодня проиграет 1 : 0... :-o
14.06.18 13:45
112
Флуд и оффтопик (часть 3)
alex_60: скучно. футболистов нет. Думаешь Жирков или Аршавин будут с тобой тут переписываться? Какие у тебя детские мечты однако..
14.06.18 13:44
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Жителя Костаная, скрывавшегося больше года в Азербайджане, судят за кражу 65 млн тенге

Татьяна НАЗАРУК

14 июня 2018, 12:44 |  Криминал

27-летний Елнур МАМЕДОВ и еще семеро его подельников в сентябре 2016 года в 5.00 совершили невероятную по размеру кражу - 65 млн тенге. Деньги вынесли из бухгалтерии ТД «Технострой».

По версии обвинения, на территорию ТД злоумышленники проникли через металлическое ограждение строительного колледжа, смежного с «Техностроем», затем залезли на мусорный бак, разбили стекло на втором этаже и добрались до заветного сейфа.

Там они обнаружили чуть больше 11,5 млн тенге, 290 000 рублей и $153 000.

До приезда пультовой охраны и полиции ворам удалось скрыться. Администрация ТД узнала о краже спустя два часа. Вскоре нескольких подозреваемых задержали по горячим следам, они и раскрыли своих подельников.

Елнура Мамедова полиция искала больше года: сразу после совершения кражи он уехал в Баку и скрывался там. Когда подозреваемый летом 2017 года пересекал границу с Грузией, его тоже удалось задержать.

Копию обвинительного акта молодой человек получил около месяца назад и сегодня, 14 июня, предстал перед судом. Рассмотрение дела проходит в суде № 2 Костаная.

Судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ и процессуальный прокурор Ермен КУАНЫШЕВ рассчитывают рассмотреть дело без допроса свидетелей, которые уже выступали на 4 судебных заседаниях по этому же делу.

Вину подельников Мамедова - Архата Кожахметова, Анатолия Головнева, Вячеслава Мясникова и Дмитрия Белых - суд доказал в 2017 году и приговорил их к тюремному сроку от 5 до 6 лет. Во всех их показаниях фигурирует имя Мамедова.

Осужденные свою вину признали, а пятый участник группы, Разин Сайфутдинов, даже заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, подробно рассказав о подготовке к краже и о том, кто конкретно в то утро проник в ТД.

Еще двое подозреваемых - Ромас Резябкин и Нагид Нагимли - до сих пор в розыске. Возможно, они тоже скрываются в Азербайджане.

- Вину не признаю полностью, - заявил Елнур Мамедов, отвечая на вопрос судьи. - Показания я буду давать после допроса потерпевших и изучения материалов дела.

Тем временем остальные осужденные уже возмещают «Технострою» причиненный ущерб. У Головнева изъяли купленный на украденные деньги BMW 7, Кожахметов еще во время суда вернул 1 млн тенге, а его родители переписали свой дом в счет погашения долга.

Потерпевшая сторона подала иск о возмещении ущерба с осужденных в солидарном порядке.
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* 112
Re: Жителя Костаная, скрывавшегося больше года в Азербайджане,...
112


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 12900
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 14.06.18 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Круто..
Бэха семерка то..
Красавчик..
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