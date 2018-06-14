Жителя Костаная, скрывавшегося больше года в Азербайджане, судят за кражу 65 млн тенге

27-летний Елнур МАМЕДОВ и еще семеро его подельников в сентябре 2016 года в 5.00 совершили невероятную по размеру кражу - 65 млн тенге. Деньги вынесли из бухгалтерии ТД «Технострой».

По версии обвинения, на территорию ТД злоумышленники проникли через металлическое ограждение строительного колледжа, смежного с «Техностроем», затем залезли на мусорный бак, разбили стекло на втором этаже и добрались до заветного сейфа.

Там они обнаружили чуть больше 11,5 млн тенге, 290 000 рублей и $153 000.

До приезда пультовой охраны и полиции ворам удалось скрыться. Администрация ТД узнала о краже спустя два часа. Вскоре нескольких подозреваемых задержали по горячим следам, они и раскрыли своих подельников.

Елнура Мамедова полиция искала больше года: сразу после совершения кражи он уехал в Баку и скрывался там. Когда подозреваемый летом 2017 года пересекал границу с Грузией, его тоже удалось задержать.

Копию обвинительного акта молодой человек получил около месяца назад и сегодня, 14 июня, предстал перед судом. Рассмотрение дела проходит в суде № 2 Костаная.

Судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ и процессуальный прокурор Ермен КУАНЫШЕВ рассчитывают рассмотреть дело без допроса свидетелей, которые уже выступали на 4 судебных заседаниях по этому же делу.

Вину подельников Мамедова - Архата Кожахметова, Анатолия Головнева, Вячеслава Мясникова и Дмитрия Белых - суд доказал в 2017 году и приговорил их к тюремному сроку от 5 до 6 лет. Во всех их показаниях фигурирует имя Мамедова.

Осужденные свою вину признали, а пятый участник группы, Разин Сайфутдинов, даже заключил с прокурором процессуальное соглашение о признании вины, подробно рассказав о подготовке к краже и о том, кто конкретно в то утро проник в ТД.

Еще двое подозреваемых - Ромас Резябкин и Нагид Нагимли - до сих пор в розыске. Возможно, они тоже скрываются в Азербайджане.

- Вину не признаю полностью, - заявил Елнур Мамедов, отвечая на вопрос судьи. - Показания я буду давать после допроса потерпевших и изучения материалов дела.

Тем временем остальные осужденные уже возмещают «Технострою» причиненный ущерб. У Головнева изъяли купленный на украденные деньги BMW 7, Кожахметов еще во время суда вернул 1 млн тенге, а его родители переписали свой дом в счет погашения долга.

Потерпевшая сторона подала иск о возмещении ущерба с осужденных в солидарном порядке.